Президент Росії Володимир Путін стверджує, що нова форма національної збірної України на Євро-2020 начебто "нехтує волевиявленням кримчан".

Таку заяву глава РФ зробив в ефірі російського пропагандистського телеканалу “Росія 24”.

Як відомо, українська національна збірна виступатиме на Євро-2020 в новій формі. На ній будуть написи “Слава Україні!”, “Героям слава!” та обрис мапи нашої держави (включно з незаконно захопленим РФ Кримом).

Під “нехтуванням волевиявленням кримчан” Путін мав на увазі незаконний фейковий референдум щодо “приєднання” українського Криму до Росії.

“Тут немає ніякої новизни. Адже позиція української влади з приводу Криму нам добре відома. Вони нехтують волевиявленням народу, волевиявленням кримчан, що теж не дуже в’яжеться з розумінням того, що таке демократія”, – заявив Путін, якого цитує російське агентство “РБК”.

Він додав, що не здивований дизайном української форми.

“Їхня позиція нам добре відома. Новизни жодної тут немає”, – повідоми глава Кремля.

(На відео – з 10:10)