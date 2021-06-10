Таку заяву глава РФ зробив в ефірі російського пропагандистського телеканалу “Росія 24”.
Як відомо, українська національна збірна виступатиме на Євро-2020 в новій формі. На ній будуть написи “Слава Україні!”, “Героям слава!” та обрис мапи нашої держави (включно з незаконно захопленим РФ Кримом).
Під “нехтуванням волевиявленням кримчан” Путін мав на увазі незаконний фейковий референдум щодо “приєднання” українського Криму до Росії.
“Тут немає ніякої новизни. Адже позиція української влади з приводу Криму нам добре відома. Вони нехтують волевиявленням народу, волевиявленням кримчан, що теж не дуже в’яжеться з розумінням того, що таке демократія”, – заявив Путін, якого цитує російське агентство “РБК”.
Він додав, що не здивований дизайном української форми.
“Їхня позиція нам добре відома. Новизни жодної тут немає”, – повідоми глава Кремля.
(На відео – з 10:10)
- Нова форма збірної України викликала істерику у росіян. Так, депутат Держдуми Росії Дмитро Свищьов “закликав УЄФА заборонити цю форму”.
- Натомість посольства Сполучених Штатів і Великої Британії в Києві підтримали дизайн нової форми національної збірної України з футболу, в якій вона виступить на чемпіонаті Європи.
- Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що нова форма збірної України була давно затверджена в УЄФА, тому всі претензії з Росії з приводу карти, яка включає в себе Крим, нікому не цікаві.