Попри публічні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо успішної часткової мобілізації, насправді Кремлю не вдалось зібрати достатню кількість сил, щоб досягти своїх цілей. А тому Путін створює умови для продовження прихованої мобілізації.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Під час свого виступу 4 листопада очільник Кремля заявив, що до російської армії вдалось мобілізувати 318 000 осіб, попри те, що планували мобілізувати 300 000. За словами Путіна, мобілізованих більше на 18 000, оскільки до лав армії РФ начебто долучались добровольці.

Також він зазначив, що 49 000 мобілізованих вже направили у зону бойових дій.

Однак експерти ISW зауважили, що заява Путіна про успішну мобілізацію не узгоджується з його указом від 4 листопада, згідно з яким дозволяється мобілізація арештованих росіян, навіть тих, які відбувають покарання за серйозні злочини.

Також Путін підписав укази про розширення статусу військовослужбовців на військовослужбовців добровольчих формувань та про пільги щодо мобілізації для громадян, які проходять альтернативну службу.

“Такі укази, ймовірно, свідчать про те, що Путін готується продовжувати приховану мобілізацію в Росії, намагаючись стимулювати волонтерську службу або встановлюючи умови для мобілізації засуджених, враховуючи, що станом на 4 листопада він ще не підписав наказ про припинення мобілізації. Положення, які дозволяють мобілізацію ув’язнених, також можуть свідчити про те, що Путін намагається попередити соціальну напругу, встановлюючи умови для мобілізації засуджених замість цивільних росіян”, – йдеться у звіті аналітиків.

Окрім цього російська опозиція та інтернет-видання повідомили, що російська влада та бізнес готуються до другої хвилі мобілізації, модернізуючи військові пункти та готуючи списки придатних чоловіків.

Про проведення другої хвилі мобілізації раніше також говорили губернатори Ростовської, Курської та Воронезької областей, а кілька осіб повідомили про отримання повісток на 2023 рік.

Хоча поки незрозуміло, чи Кремль посилить приховану мобілізацію, чи розпочне нову хвилю мобілізації, укази Путіна свідчать про постійні проблеми з формуванням збройних сил, які переслідують російську військову кампанію.