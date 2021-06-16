Під час двостороннього саміту в Женеві президент Росії Володимир Путін та американський президент Джо Байден змогли домовитися про повернення послів.

Про це Путін повідомив під час пресконференції за результатами зустрічі.

Йдеться про те, що посол США Джон Салліван та посол Росії Анатолій Антонов повернуться до відомств для продовження дипломатичних місій.

Обидва посли були в Женеві та брали участь у переговорах у розширеному форматі.

“Щодо послів, ми домовилися, що вони повертаються до своєї постійної роботи. Коли конкретно – питання технічного характеру”, – підтвердив Путін.

Також сторони домовилися, що Міністерство закордонних справ РФ та Держдеп США почнуть консультації зі всього комплексу можливостей для взаємодії на дипломатичному ринку.