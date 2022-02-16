Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Відповідно до заяви, 18 лютого Володимир Путін проведе перемовини з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Москві.
Зазначається, що на майбутній зустрічі планується обговорити питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин, стратегічного партнерства та союзників, а також актуальні проблеми європейської безпеки.
Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що зустріч має відбутися до кінця тижня. Тоді він припустив, що Путін та Лукашенко зроблять спільну заяву за підсумками зустрічі.
Водночас Пєсков не відповів на запитання чи обговорюватиметься на цих перемовинах графік виведення російських військ з РБ після так званих військових навчань.
- Нагадаємо, 10 лютого Росія та Білорусь почали 10-денні спільні військові навчання біля українського кордону. Вони анонсовані тренуваннями з метою відпрацювання завдань для відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та “захисту інтересів Союзної держави”.
- Водночас невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову заявив, що Україна знаходиться на другому місці по об’ємах імпорту з Білорусі.
- Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко “взяв курс на збереження суверенітету та зближення з сусідами”, а також закликав повернути Україну “до лона істинної віри”.
- Також Єнс Столтенберг заявив, що РФ продовжує перекидати свої війська на територію Білорусі. Наразі це найбільша кількість російських військ на території цієї країни з часів Холодної війни. Очікується, що вже цього місяця там дислокуватимуться 30 000 військовослужбовців РФ.