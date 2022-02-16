18 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінуться в Москві з метою обговорення європейської безпеки та питання двосторонніх відносин. Відповідну заяву оприлюднили 16 лютого у Кремлі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Відповідно до заяви, 18 лютого Володимир Путін проведе перемовини з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Москві.

Зазначається, що на майбутній зустрічі планується обговорити питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин, стратегічного партнерства та союзників, а також актуальні проблеми європейської безпеки.

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що зустріч має відбутися до кінця тижня. Тоді він припустив, що Путін та Лукашенко зроблять спільну заяву за підсумками зустрічі.

Водночас Пєсков не відповів на запитання чи обговорюватиметься на цих перемовинах графік виведення російських військ з РБ після так званих військових навчань.