Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.
24 серпня російський міністр оборони заявив, що війська РФ зумисне сповільнюють тем наступу в Україні, начебто задля того, щоб зменшити кількість жертв серед цивільного населення.
Однак у британській розвідці вважають, що ця заява Шойгу – навмисне дезінформація, адже насправді повільний темп наступу російських армійців зумовлений поганою ефективністю солдатів РФ та запекли опором українців.
Розвідники зауважили, що війська РФ неодноразово зривали з планових оперативних термінів, які від них вимагали у міноборони Росії.
“Цілком ймовірно, що Шойгу та президент Путін звільнили щонайменше шістьох генералів за недостатню швидкість просування”, – мовиться у звіті.
Також розвідники зауважили, що саме 24 серпня, коли Шойгу заявляв необхідність зменшити кількість жертв серед цивільних, війська РФ завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине “Іскандером”, вбивши 25 осіб, зокрема 2 дітей.
“Це підкреслює готовність Росії завдати побічної шкоди, коли вона вважає, що ракетні або артилерійські удари мають військову перевагу”, – резюмували у розвідці Великої Британії.
- У російському міністерстві оборони підтвердили, що завдали ракетних ударів по українських містах 24 серпня. Зокрема у російському відомстві не заперечують, що також завдали удар по залізничній станції у Дніпропетровській області.