У розвідці Сполученого Королівства прокоментували заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Росія зумисне сповільнює темп наступу в Україні.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

24 серпня російський міністр оборони заявив, що війська РФ зумисне сповільнюють тем наступу в Україні, начебто задля того, щоб зменшити кількість жертв серед цивільного населення.

Однак у британській розвідці вважають, що ця заява Шойгу – навмисне дезінформація, адже насправді повільний темп наступу російських армійців зумовлений поганою ефективністю солдатів РФ та запекли опором українців.

Розвідники зауважили, що війська РФ неодноразово зривали з планових оперативних термінів, які від них вимагали у міноборони Росії.

“Цілком ймовірно, що Шойгу та президент Путін звільнили щонайменше шістьох генералів за недостатню швидкість просування”, – мовиться у звіті.

Також розвідники зауважили, що саме 24 серпня, коли Шойгу заявляв необхідність зменшити кількість жертв серед цивільних, війська РФ завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине “Іскандером”, вбивши 25 осіб, зокрема 2 дітей.

“Це підкреслює готовність Росії завдати побічної шкоди, коли вона вважає, що ракетні або артилерійські удари мають військову перевагу”, – резюмували у розвідці Великої Британії.