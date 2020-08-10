Президент Росії Володимир Путін та голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін привітали чинного президента Білорусії Олександра Лукашенка з перемогою на виборах.

Про це повідомила пресслужба Кремля і білоруське видання БЕЛТА.

Так, Путін направив Лукашенку вітальну телеграму.

“Розраховую, що Ваша державна діяльність сприятиме подальшому розвитку взаємовигідних російсько-білоруських відносин у всіх областях, поглибленню співпраці в рамках Союзної держави, нарощуванню інтеграційних процесів по лінії Євразійського економічного союзу і СНД, а також військово-політичних зв’язків в Організації Договору про колективну безпеку. Це, безсумнівно, відповідає корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі”, – йдеться в ній.

У свою чергу, Сі Цзіньпін зазначив, що в останні роки білорусько-китайські відносини всебічного стратегічного партнерства функціонують на високому рівні.

“Китай і Білорусь є “залізними братами” і всепогодними партнерами. Я надаю великого значення розвитку китайсько-білоруських відносин і дорожу хорошими робочими відносинами і особистою дружбою з Вами”, – наголосив китайський лідер.

Сі Цзіньпін побажав Лукашенку міцного здоров’я і успіхів в роботі, Білорусі – процвітання і могутності, а її народу – щастя і благополуччя.

Зазначимо, що раніше народний депутат від партії “Слуга народу” Євген Шевченко привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі та подякував за “душевне ставлення до України”.

Нагадаємо, у Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести, в результаті яких були затримані щонайменше 120 осіб. ЗМІ також повідомляють про 10 поранених.