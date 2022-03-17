За словами міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, Росія лише вдає спроби перемовин про припинення війни.

Про це він повідомив в інтерв’ю французькому виданню Le Parisien.

“Передусім потрібне припинення вогню. Тільки після цього можливі перемовини, тому що коли тримають пістолет біля скроні — це не переговори”, — наголосив Ле Дріан.

Він додав, що РФ використовує в Україні ті самі сценарії, як в Грозному та Алеппо. Зокрема, хаотичні бомбардування, прагнення капітуляції України, облога міст.

“Ми, на жаль, бачимо ту саму російську логіку: максималістичні вимоги, прагнення капітуляції України, ускладнення становища міст в облозі. Як це вже було у Грозному й Алеппо, вони використовують типовий набір — невибіркові бомбардування, так звані “гуманітарні коридори”, щоб потім заявити, що це противник не дотримується їх, і перемовини, в яких немає жодної мети, крім вдавати перемовини”, — зазначив міністр.

Ле Дріан зауважив, що якщо в Україні відбудеться застосування хімічної зброї, у Франції не сумніватимуться, яка сторона до цього причетна.

“Якщо буде атака хімічною чи бактеріологічною зброєю, ми будемо розуміти, хто за цим стоїть — що це Росія. Застосування неконвенційних засобів буде означати неприпустиму ескалацію і на це потрібна буде “реакція без табу”, у формі абсолютно масштабних і радикальних економічних санкцій”, — сказав Ле Дріан.