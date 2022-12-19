Президент Росії Володимир Путін тричі переносив широкомасштабне вторгнення до України. Водночас російська Федеральна служба безпеки підштовхнула військове керівництво РФ до цього рішення.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Офіційний представник розвідки Вадим Скібіцький в інтерв’ю Bild розповів, що Путін протягом певного часу радився стосовно повномасштабної війни.

“Президент Росії Володимир Путін довго радився з очільником генерального штабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим та міністром оборони країни-агресорки Сергієм Шойгу перед вторгненням та тричі переносив наступ. За нашою інформацією, наступ востаннє переносили в середині лютого. (Проте) ФСБ підштовхнула Герасимова до вторгнення”, — наголосив представник ГУР.

За його словами, росіяни були впевнені, що провели достатню підготовку до вторгнення. Для цього вони вклали величезні ресурси. Однак, додав Скібіцький, з огляду на забезпечення російських військових – керівництво РФ серйозно прорахувалося.

“При цьому Генштаб РФ серйозно прорахувався в оцінці ситуації, оскільки російські військові частини були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби”, – наголосив Вадим Скібіцький.

Українська розвідка отримувала багато інформації від місцевих жителів. Громадяни повідомляли, “скільки окупантів перебувають у кожному населеному пункті, та в якій саме вони будівлі”.