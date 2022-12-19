Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.
Офіційний представник розвідки Вадим Скібіцький в інтерв’ю Bild розповів, що Путін протягом певного часу радився стосовно повномасштабної війни.
“Президент Росії Володимир Путін довго радився з очільником генерального штабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим та міністром оборони країни-агресорки Сергієм Шойгу перед вторгненням та тричі переносив наступ. За нашою інформацією, наступ востаннє переносили в середині лютого. (Проте) ФСБ підштовхнула Герасимова до вторгнення”, — наголосив представник ГУР.
За його словами, росіяни були впевнені, що провели достатню підготовку до вторгнення. Для цього вони вклали величезні ресурси. Однак, додав Скібіцький, з огляду на забезпечення російських військових – керівництво РФ серйозно прорахувалося.
“При цьому Генштаб РФ серйозно прорахувався в оцінці ситуації, оскільки російські військові частини були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби”, – наголосив Вадим Скібіцький.
Українська розвідка отримувала багато інформації від місцевих жителів. Громадяни повідомляли, “скільки окупантів перебувають у кожному населеному пункті, та в якій саме вони будівлі”.
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