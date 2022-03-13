Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що початок війни РФ проти України був особистим рішенням президента країни-окупанта Путіна.

Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час заходу Renew Democracy Initiative, повідомляє Європейська Правда.

Очільник закордонного відомства наголосив, що на його думку, початок війни — це особисте рішення президента РФ Путіна.

Також Кулеба додав, що усунення Путіна буде достатньо для того, аби припинити війну. Проте, на думку міністра, для відновлення миру в Євроатлантичному просторі потрібне не лише усунення Путіна, а й депутінізація Росії.

“Путін – це не лише особа, це система. Росія має бути депутінізована”, – заявив міністр.

Міністр наголосив, що РФ очікують кардинальні зміни після її поразки у війні проти України.

Кулеба додав, що Україна готова до переговорів, проте не виконуватиме жодних ультиматумів і не капітулює, а вимоги Путіна є неприйнятними для України. Міністр вкотре заявив про потребу в постачанні зброї для України:

Якби Україна мала більше літаків, то було би можливо врятувати більше цивільних, оскільки головні ударні сили РФ — це авіація, яка наносить удари без розбору. Ми продовжимо захищатися і нам потрібно більше зброї.