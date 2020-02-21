Таку заяву він зробив в інтерв’ю російському агентству “ТАСС”.

“Я вже багато разів говорив: я вважаю, що ми один і той же народ… Якщо подивитися на реалії – це так і є. Розумієте, до XI, XII, XIII століття у нас не було жодної різниці в мові. І тільки в результаті полонізації та частина українців, яка жила на території, що перебувала під владою Речі Посполитої, тільки десь, по-моєму, в XVI столітті з’явилися перші мовні відмінності”, – стверджує Путін.

Він додав, що українцями нібито “називали людей, які жили на рубежах російської держави”.

“Українці були у Пскові, українцями називали тих, хто захищав із півдня від набігів кримського хана. На Уралі. Кругом були українці”, – заявив очільник РФ.

Путін висловив думку, що “потрібно не забувати про те, що нас об’єднує” і “не руйнувати того, що є”.

“Якщо так склалося, і у людей, у значної частини населення в Україні виникло відчуття власної самосвідомості національної і так далі, потрібно ставитися до цього з повагою. Виходити з реалій, але не забувати, хто ми такі, звідки ми прийшли”, – наполягає очільник Кремля.

Путін також вважає, що “будь-яке об’єднання РФ і України, їхніх можливостей і конкурентних переваг – це створення глобального конкурента в Європі і в світі”, але цього “ніхто не хоче, тому будуть робити все, щоб нас розтягувати”.

Під час бесіди ведучий намагався поправити Путіна, щоб він правильно говорив “украЇнцями”, а не “укрАїнцями”. Але очільник Кремля стояв на своєму.

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(На відео – з 1:50)