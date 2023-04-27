Про це повідомляють росЗМІ.
Так, згідно з “указом” лідера росіян, іноземцями на окупованих територіях України вважатимуться ті, хто “заявив про своє бажання зберегти українське громадянство або залишитися особами без громадянства”, а також не склали “присягу громадянина Росії”.
Жителів окупованих територій, які вважаються іноземцями і “які створюють загрозу національній безпеці”, можуть депортувати. Зокрема, зазначають у пропагандистських ЗМІ, мовиться про осіб, котрі “виступають за насильницьку зміну основ конституційного ладу”, планують “теракти”, підтримують “екстремізм” або беруть участь у “несанкціонованих акціях”.
Зауважимо, 1 грудня 2022 року у нашій державі вперше оформили посвідчення на повернення в Україну громадянина, якого примусово вивезли до Росії. Документ видали у межах експериментального проєкту. Більше про процедуру видачі посвідчення особи на повернення в Україну можна дізнатись за посиланням.
17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.
За оцінками України, майже 19 500 дітей було вивезено до Росії з моменту повномаштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Українська влада наголошує: скоєне агресором є незаконною депортацією, а, отже – воєнним злочином.
8 квітня українська організація Save Ukraine повідомила, що вдалося повернути 31 дитину з Росії, куди вони були незаконно депортовані з тимчасово окупованих територій.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у співпраці з Україною започаткували ініціативу для повернення українських дітей, яких викрали російські загарбники. Відтак, у межах цієї ініціативи Європейський союз планує організувати конференцію.
- Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Росія поводиться з дітьми як із “воєнною здобиччю”.
- Виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) президенту РФ Володимиру Путіну ордер на арешт є пожиттєвим. Він залишатиметься підозрюваним, доки не постане перед судом або поки його не буде виправдано.