Російський президент Володимир Путін затвердив так званий "порядок проживання в РФ" для українців на тимчасово окупованих територіях, що передбачає депортацію мешканців, котрі до 1 липня 2024 року відмовлятимуться приймати російське громадянство.

Про це повідомляють росЗМІ.

Так, згідно з “указом” лідера росіян, іноземцями на окупованих територіях України вважатимуться ті, хто “заявив про своє бажання зберегти українське громадянство або залишитися особами без громадянства”, а також не склали “присягу громадянина Росії”.

Жителів окупованих територій, які вважаються іноземцями і “які створюють загрозу національній безпеці”, можуть депортувати. Зокрема, зазначають у пропагандистських ЗМІ, мовиться про осіб, котрі “виступають за насильницьку зміну основ конституційного ладу”, планують “теракти”, підтримують “екстремізм” або беруть участь у “несанкціонованих акціях”.

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Зауважимо, 1 грудня 2022 року у нашій державі вперше оформили посвідчення на повернення в Україну громадянина, якого примусово вивезли до Росії. Документ видали у межах експериментального проєкту. Більше про процедуру видачі посвідчення особи на повернення в Україну можна дізнатись за посиланням.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

За оцінками України, майже 19 500 дітей було вивезено до Росії з моменту повномаштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Українська влада наголошує: скоєне агресором є незаконною депортацією, а, отже – воєнним злочином.

8 квітня українська організація Save Ukraine повідомила, що вдалося повернути 31 дитину з Росії, куди вони були незаконно депортовані з тимчасово окупованих територій.