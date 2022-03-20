20 березня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що кампанія Путіна в Україні "застопорилася", тому він вдався до "огидних" нападів на цивільне населення.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Протягом останніх кількох тижнів ми спостерігали навмисні обстріли міст і містечок, а також цивільного населення. І знову я вважаю, що він робить такі кроки, тому що, його кампанія застопорилась. І тому він вдається до тих видів тактик, які ми бачимо щодня. І знову ж таки, це дійсно огидно”, — наголосив Остін.

Пізніше Остін додав, що “сила маневру на землі по суті зупинилися, і це мало ефект, коли він перемістив свої сили у подрібнювач деревини”.

Попри це, міністр оборони зазначив, що поки що немає доказів того, що найманці або іноземні бойовики з’явилися в Україні, щоб допомогти РФ.

Відповідаючи на запитання про заяву РФ про те, що вона запустила гіперзвукові ракети проти України, Остін зауважив, що не вірить, що використання РФ таких ракет “змінить правила гри”.

“Я не розглядав би це як зміну гри. Я думаю, знову ж таки, причина, по якій він вдається до використання цих видів зброї, полягає в тому, що він намагається відновити певний імпульс. Ви запитуєте, чому він це зробив. У нього не вистачає високоточних керованих боєприпасів”, – пояснив міністр.

Остін також застеріг, що якщо Путін використає хімічну або біологічну зброю проти України, “він побачить значну реакцію не лише Сполучених Штатів, а й світової спільноти”.