За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, президент РФ Володимир Путін віддав наказ окупувати всю Луганську та Донецьку області до березня 2023 року.

Про це розповів представник ГУР МОУ Андрій Черняк.

У коментарі виданню Kyiv Post він зазначив, що є ознаки того, що Росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу України.

“Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей”, – сказав він.

Окрім цього, Черняк додав, що Кремль використовую територію Білорусі для підготовки своїх солдатів. Водночас на даний час у РФ немає достатньо сил та засобів, аби розпочати вторгнення і з цього напрямку.

“Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці Росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати”, – заявив представник української розвідки.