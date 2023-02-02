Про це розповів представник ГУР МОУ Андрій Черняк.
У коментарі виданню Kyiv Post він зазначив, що є ознаки того, що Росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу України.
“Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей”, – сказав він.
Окрім цього, Черняк додав, що Кремль використовую територію Білорусі для підготовки своїх солдатів. Водночас на даний час у РФ немає достатньо сил та засобів, аби розпочати вторгнення і з цього напрямку.
“Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці Росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати”, – заявив представник української розвідки.
- Західні офіційні особи кажуть, що Росія намагається компенсувати свої втрати в Україні перед можливим весняним наступом, однак навряд чи він принесе Кремлю будь-які стратегічні успіхи.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що російське військово-політичне керівництво готує підґрунтя для нового наступу в Україні. Ймовірним напрямком називають Луганську область.