Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.
На початку грудня Путін почав повторно централізувати контроль над військовими діями під керівництвом Міністерства оборони Росії.
11 січня він передав Герасимову загальне командування Об’єднаним угрупуванням сил в Україні, підпорядкувавши Суровікіна начальнику Генерального штабу разом із двома іншими заступниками.
“17 січня Міноборони Росії оголосило про широкомасштабні реформи з розширення та відновлення ЗС РФ. Українська розвідка та окремі кремлівські чиновники також повідомили, що Путін готується розпочати другу хвилю мобілізації резерву для розширення збройних сил Росії, а МО Росії намагається підвищити професіоналізм своїх звичайних сил і перевірити ефективність своїх ланок командування”, – йдеться у зведенні ISW.
Такі реформи та призначення свідчать про значний перелом у зусиллях Кремля відновити свою звичайну армію та применшення короткострокових заходів із пом’якшення наслідків, таких як використання нерегулярних формувань на передовій.
- Розвідувальне управління міністерства оборони США оцінює загальні втрати російських військових в Україні в 188 000 осіб станом на 20 січня, припускаючи, що 47 000 росіян загинули в бойових діях менш ніж за рік.
- Зимова погода може ускладнити маскування та цілевказівки для російських військ. Євген Пригожин закликає армію РФ повчитися в українських військових, які використовують “окопні свічки” при низькій температурі повітря.
- Оборона міста Бахмута Донецької області українськими військовими, ймовірно, є стратегічно правильною спробою, незважаючи на її витрати для України.