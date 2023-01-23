Президент РФ Володимир Путін, схоже, вирішив відмовитися від опори на Пригожина та його іррегулярні сили і знову довіритися Герасимову, Шойгу та звичайним російським військовим.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

На початку грудня Путін почав повторно централізувати контроль над військовими діями під керівництвом Міністерства оборони Росії.

11 січня він передав Герасимову загальне командування Об’єднаним угрупуванням сил в Україні, підпорядкувавши Суровікіна начальнику Генерального штабу разом із двома іншими заступниками.

“17 січня Міноборони Росії оголосило про широкомасштабні реформи з розширення та відновлення ЗС РФ. Українська розвідка та окремі кремлівські чиновники також повідомили, що Путін готується розпочати другу хвилю мобілізації резерву для розширення збройних сил Росії, а МО Росії намагається підвищити професіоналізм своїх звичайних сил і перевірити ефективність своїх ланок командування”, – йдеться у зведенні ISW.

Такі реформи та призначення свідчать про значний перелом у зусиллях Кремля відновити свою звичайну армію та применшення короткострокових заходів із пом’якшення наслідків, таких як використання нерегулярних формувань на передовій.