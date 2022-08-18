15 серпня президент Росії Володимир Путін підписав указ про відновлення радянської нагороди, яку свого часу запровадив Йосип Сталін, "Матір-героїня".

Про це повідомляє CNN.

Відповідну нагороду отримуватимуть ті росіянки, які виховують понад 10 дітей. Зазначається, що метою відновлення цього указу стало намагання пом’якшити демографічну кризу в Росії.

Нагорода “Матір-героїня” була заснована Йосипом Сталіним після Другої світової війни, коли населення СРСР скоротилось на десятки мільйонів осіб.

Однак у 1991 році, коли СРСР розпався – зникла й відповідна нагорода.

Відновлена нагорода передбачає виплату у 1 000 000 рублів (16 500 доларів). Отримати її можна тоді, коли 10-тій дитині виповниться один рік та якщо попередні 9 дітей будуть живі.

За останніми даними Росстату, які були опубліковані цього літа, з січня по травень 2022 року населення РФ скорочувалось у середньому на 86 000 осіб щомісяця, що є рекордом.

Крім того, Росія зазнає великих втрат серед військ в Україні, але справжня кількість втрат не розголошується.

Намагаючись полегшити демографічну кризу в Росії, Кремль також зосередився на просуванні традиційних цінностей.