Про це повідомляє CNN.
Відповідну нагороду отримуватимуть ті росіянки, які виховують понад 10 дітей. Зазначається, що метою відновлення цього указу стало намагання пом’якшити демографічну кризу в Росії.
Нагорода “Матір-героїня” була заснована Йосипом Сталіним після Другої світової війни, коли населення СРСР скоротилось на десятки мільйонів осіб.
Однак у 1991 році, коли СРСР розпався – зникла й відповідна нагорода.
Відновлена нагорода передбачає виплату у 1 000 000 рублів (16 500 доларів). Отримати її можна тоді, коли 10-тій дитині виповниться один рік та якщо попередні 9 дітей будуть живі.
За останніми даними Росстату, які були опубліковані цього літа, з січня по травень 2022 року населення РФ скорочувалось у середньому на 86 000 осіб щомісяця, що є рекордом.
Крім того, Росія зазнає великих втрат серед військ в Україні, але справжня кількість втрат не розголошується.
Намагаючись полегшити демографічну кризу в Росії, Кремль також зосередився на просуванні традиційних цінностей.
- Російський актор та режисер Сергій Безруков заявив, що “світ ситий по горло ліберальними цінностями”, натомість військова операція РФ в Україні та західні санкції мають допомогти його країні повернути культуру на самобутній шлях із “консервативними цінностями, патріотизмом та православною вірою”.