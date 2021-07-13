Путін відповів на пропозицію Зеленського обговорювати «Північний потік-2» в «нормандському форматі»

Про це він заявив в інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ.
Як сповіщалося, 12 липня на брифінгу за підсумками зустрічі з канцлеркою Ангелою Меркель Володимир Зеленський заявив, що питання щодо газопроводу “Північний потік-2” варто було б обговорювати в “нормандському форматі” (Україна, Німеччина, Франція, Росія).
“Я вважаю, що питання “Північного потоку – 2” – і сказав про це відверто пані Меркель – ми всі повинні розглядати з Німеччиною, і з Францією, і з іншими учасниками “нормандського формату”, оскільки це невіднятне питання безпеки в Україні”, – сказав він.
Меркель, зі свого боку зазначила, що питання щодо “Північного потоку-2” можуть обговорюватися під час зустрічі “нормандської четвірки”, однак не як частина процесу врегулювання ситуації на Донбасі.
Путін своєю чергою виступив проти цього.
“Нормандський формат” або інші подібні формати — це політичні майданчики для обговорення ситуації на південному сході України. Це не має нічого спільного з такими комерційними проєкт як “Північний потік”,” Північний потік-2″ або транзит газу через Україну”, — заявив він.
“Північний потік-2”
Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.
Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.
Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.
У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.
Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.
Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу. У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.
Напередодні гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі “Північний потік – 2” планується завершити до кінця літа.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Німеччина хочуть дійти згоди щодо шляхів допомоги Україні через запуск газопроводу “Північний потік-2” та стримування Росії за допомогою санкцій. Свої дії щодо цього країни хочуть узгодити до серпня.