Путін відповів на пропозицію Зеленського обговорювати «Північний потік-2» в «нормандському форматі»

Президент РФ Володимир Путін виключив обговорення "Північного потоку-2" в рамках "нормандського формату". Раніше це запропонував президент України Володимир Зеленський.

Про це він заявив в інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ.

Як сповіщалося, 12 липня на брифінгу за підсумками зустрічі з канцлеркою Ангелою Меркель Володимир Зеленський заявив, що питання щодо газопроводу “Північний потік-2” варто було б обговорювати в “нормандському форматі” (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

“Я вважаю, що питання “Північного потоку – 2” – і сказав про це відверто пані Меркель – ми всі повинні розглядати з Німеччиною, і з Францією, і з іншими учасниками “нормандського формату”, оскільки це невіднятне питання безпеки в Україні”, – сказав він.

Меркель, зі свого боку зазначила, що питання щодо “Північного потоку-2” можуть обговорюватися під час зустрічі “нормандської четвірки”, однак не як частина процесу врегулювання ситуації на Донбасі.

Путін своєю чергою виступив проти цього.

“Нормандський формат” або інші подібні формати — це політичні майданчики для обговорення ситуації на південному сході України. Це не має нічого спільного з такими комерційними проєкт як “Північний потік”,” Північний потік-2″ або транзит газу через Україну”, — заявив він.

“Північний потік-2”