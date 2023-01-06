Фрегат російського флоту "Адмірал Горшков", озброєний гіперзвуковими ракетами "Циркон", вирушив з Росії у довгий рейс через Атлантичний океан до Середземного моря та в Індійський океан.

Про це повідомляє СNN.

За даними російських ЗМІ, президент Росії Володимир Путін скерував один із найсучасніших військових кораблів РФ, озброєний сучасними гіперзвуковими ракетами, у довгий рейс через Атлантичний океан до Середземного моря та в Індійський океан.

Фрегат “Адмірал Горшков” вирушив із неназваного північного російського порту в середу, 4 січня, після того, як Путін поспілкувався з командиром корабля та міністром оборони Сергієм Шойгу по відеозв’язку.

Путін похизувався, що корабель перевозив гіперзвукові ракети “Циркон” — зброю великої дальності, швидкість якої в п’ять разів перевищує швидкість звуку, яку важче виявити та перехопити.

“Цей корабель не має аналогів ні в одній країні світу. Упевнений, що така потужна зброя надійно захистить Росію від потенційних зовнішніх загроз і допоможе забезпечити національні інтереси нашої країни”, — сказав Володимир Путін.

За інформацією видання, Росія випробувала систему “Циркон” наприкінці 2021 року, випустивши вогонь з корабля “Адмірал Горшков” у Білому морі та вразивши морську ціль на відстані понад 400 кілометрів (250 миль). Нинішня місія буде її першим розгортанням у потенційній бойовій ситуації.

“Основні зусилля під час кампанії будуть зосереджені на протидії російським загрозам, підтримці регіонального миру і стабільності спільно з дружніми країнами”, — сказав Шойгу російським ЗМІ.

Чи можна буде задіяти ракету “Циркон” у широкомасштабній війні Росії проти України – невідомо. Альянс протиракетної оборони, що базується в США, стверджує, що “Циркон” є “маневреною протикорабельною гіперзвуковою крилатою ракетою” з радіусом дії десь від 500 до 1000 кілометрів (310-620 миль).

Крім того, Альянс стверджує, що його швидкість становить 8 Махів, або майже 9 900 кілометрів на годину (6 138 миль/год). Гіперзвук визначається як будь-яка швидкість понад 5 Махів (3 836 миль/год).

“Якщо ця інформація точна, то ракета “Циркон” буде найшвидшою у світі, що зробить майже неможливим захист від неї лише через її швидкість”, — йдеться у повідомленні на сайті Альянсу. А також у повідомленні мовиться про те, що ракета має ще одну цінну функцію – плазмову хмару.

“Під час польоту ракета повністю закрита плазмовою хмарою, яка поглинає будь-які промені радіочастот і робить ракету невидимою для радарів. Це дозволяє ракеті залишатися непоміченою на шляху до цілі”, — зазначається у повідомленні.

Проте використання ракет “Циркон” на борту “Адмірала Горшкова” проти цілей в Україні є складним щодо логістики.

З боку РФ оптимальна дальність стрільби для цієї зброї була б від Чорного моря до півдня України. Але щоб дістатися туди, російський військовий корабель має пройти через контрольовану Туреччиною протоку Босфор, і Анкара з ранніх етапів війни в Україні заявляла, що не дозволить такий доступ для іноземних військово-морських кораблів.

Хоча “Адмірал Горшков” теоретично міг би обстрілювати Україну з північних ділянок Середземного моря, маршрут польоту до України проходив би над країнами НАТО, що було б розцінено як серйозна ескалація агресії з боку Росії.

За інформацією російських ЗМІ, “Адмірал Горшков” також озброєний крилатими ракетами “Калібр-НК”, зброя яких має радіус дії до 2 500 кілометрів (1 553 милі), згідно з проєктом CSIS протиракетної оборони. Але ця зброя, навіть з більшим радіусом дії, зіткнеться з тими ж проблемами, що й “Циркони”, щоб дістатися до України.

Попри це, розгортання “Адмірала Горшкова” дало Путіну привід для позитивних розмов на тлі великих втрат Росії у війні проти України, включно з одним із найцінніших військових кораблів “Москва”, який був потоплений у квітні минулого року.

Аналітик Карл Шустер сказав, що розгортання російського флоту “Адмірал Горшков” є не лише військовою, але й політичною заявою. “Він намагається показати, що Росія залишається глобальним гравцем попри значні витрати та міжнародне засудження його нападу на Україну”, – сказав Шустер.

Своєю чергою, Путін похвалив своїх військових після розгортання російського флоту “Адмірал Горшков”. “Це велика спільна робота, яка завершилася хорошим, очікуваним результатом. Ми будемо продовжувати розвивати бойовий потенціал Збройних сил, створювати передові зразки озброєння і техніки, які стоятимуть на сторожі безпеки Росії в найближчі десятиліття. Це перспективна зброя”, – заявив Путін.

Зазначимо, що у ВМС ЗСУ повідомили, що запланованим учбовим застосуванням гіперзвукових ракет “Циркон” Російська Федерація намагається відвернути увагу від невдач у широкомасштабній війні проти України. Через постійні невдачі у війні з Україною, Російська Федерація продовжує зміщувати фокус уваги від невдач проведення так званої “спеціальної військової операції”.

За даними ВМС, здобутки Чорноморського флоту – відсутні, тому на державний рівень винесено заходи щодо виходу в дальній похід, якомога далі від акваторії Чорного моря, фрегата пр. 22350 “Адмирал флота Советского Союза Горшков”, озброєного ракетами “Циркон”, церемонію відправлення якого особисто очолив президент Росії Володимир Путін.

Довідка. Циркон — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою, що перебуває на етапі розробки та випробувань в Росії. Ракету призначено для ураження надводних кораблів противника, оснащених системами протиповітряної та протиракетної оборони.

Розробку ракети “Циркон” розпочато з 2011 року. Льотні випробування боєприпасу проводяться з 2015-го. У січні 2020 року відбулося перше випробування ракети “Циркон” пусками по мішені, розташованої на березі. Ракету запустили з фрегата “Адмирал Горшков”. Вона вразила берегову мішень, що була на відстані 500 км.

4 листопада 2022 було заявлено про створення наземної пускової для гіперзвукових ракет “Циркон”. Нібито, пускова матиме дві ракети та встановлена на чотиривісному шасі.