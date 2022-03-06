Про це сповістив журналіст Юрій Бутусов.

За словами Бутусова, у машинах була велика кількість екіпірування для розгону демонстрацій – щити, кийки, щити. Тобто Путін розраховував, що під час введення своїх військ спротив буде мінімальним, а “незадоволених” можна буде “заспокоїти”.

“Але українців кийками не розігнати. Український народ тих, хто його прийшов бити, знищуватиме. Можна заволодіти землею, але заволодіти народом неможливо”, – наголосив Бутусов.

Фото: Юрій Бутусов

Зауважимо, що план Кремля з утримуванням українців за допомогою Росгвардії підтвердили полонені російські поліціянти, які супроводжували путінських бойовиків на шляху до Києва. Втім, їхній план, як і дорога, провалилися.