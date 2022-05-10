Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

За словами американського лідера, Путін сподівався розвалити Євросоюз та Північноатлантичний Альянс, коли розпочав повномасштабну війну. Проте ці сподівання виявились помилковими, адже навпаки: США та багато країн Європи об’єднались навколо України.

Байден також назвав Путіна “дуже обачливою людиною” і висловив своє занепокоєння тим, що тепер очільник Кремля “не знає, як вийти з російсько-української війни”.

Президент США додав, що намагається зрозуміти, як розв’язати цю проблему.