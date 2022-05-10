Президент США Джо Байден вважає, що розпочавши повномасштабну війну проти України президент РФ Володимир Путін намагався розколоти Європейський Союз та НАТО.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

За словами американського лідера, Путін сподівався розвалити Євросоюз та Північноатлантичний Альянс, коли розпочав повномасштабну війну. Проте ці сподівання виявились помилковими, адже навпаки: США та багато країн Європи об’єднались навколо України.

Байден також назвав Путіна “дуже обачливою людиною” і висловив своє занепокоєння тим, що тепер очільник Кремля “не знає, як вийти з російсько-української війни”.

Президент США додав, що намагається зрозуміти, як розв’язати цю проблему.