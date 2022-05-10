Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
За словами американського лідера, Путін сподівався розвалити Євросоюз та Північноатлантичний Альянс, коли розпочав повномасштабну війну. Проте ці сподівання виявились помилковими, адже навпаки: США та багато країн Європи об’єднались навколо України.
Байден також назвав Путіна “дуже обачливою людиною” і висловив своє занепокоєння тим, що тепер очільник Кремля “не знає, як вийти з російсько-української війни”.
Президент США додав, що намагається зрозуміти, як розв’язати цю проблему.
- Нагадаємо, 9 травня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз, який спростить тривалий процес постачання Україні військового обладнання, необхідного для боротьби з РФ.
- Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зауважив, що президент РФ Путін продемонстрував “легкий відблиск відчаю” у своїй промові на День Перемоги 9 травня.
- Також повідомлялось, що у Росії відзначають День перемоги над нацистською Німеччиною в Другій світовій війні. Цього року президент країни-агресора Володимир Путін згадав про так звану “спеціальну операцію”, котрою називають війну в Україні, та звинуватив НАТО і США у нападі.