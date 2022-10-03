Про це повідомило Evening Standard.
Міністр оголосив таку думку під час зустрічей партійної конференції Консервативної партії Великої Британії.
Раніше Путін погрожував, що використає “всі наявні у нашому розпорядженні засоби” у випадку загрози безпеці РФ. Заяву розглядають як погрози використанням тактичної ядерної зброї під час контратак ЗСУ на анексовані частини України. Йдеться про частину Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, а також Крим.
Бен Воллес вважає, що використання ядерної зброї було включено до військової доктрини РФ, але було б неприйнятним для союзників Москви, зокрема Індії та Китаю. До того ж, західні країни намагаються залучити до тиску на Кремль інші країни, зокрема у Тихоокеанському регіоні.
На його думку, Путін діє нелогічно. Він згадав послідовність дій – від атаки нервово-паралітичною речовиною в Солсбері до вторгнення в Україну.
- Ексдиректор Центрального розвідувального управління, генерал у відставці Девід Петреус розповів, як Штати та союзники можуть відповісти на застосування Росією ядерної зброї. Він заявив, що вони знищать російські війська та Чорноморський флот на території України.
- Сполучені Штати посилюють розвідку та спостереження за Росією після ядерних погроз президента РФ Володимира Путіна. Водночас Вашингтон побоюється, що перші ознаки можливого нападу можуть з’явитися надто пізно.