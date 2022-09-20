Очільник іспанського уряду Педро Санчес вважає, що президент РФ Володимир Путін розпочав повномасштабну війну не лише проти України, а загалом проти всієї Європи. Однак, додав він, ця війна робить Європу тільки сильнішою.

Про це Педро Санчес розповів в інтерв’ю Politico.

Він наголосив, що Путін воює не просто з Україною, а зі всім Європейським Союзом. І, додав Санчес, у цій війні російський президент програє.

Іспанський прем’єр зауважив, що Кремль “використовує енергетику як інструмент війни”, щоб поставити під загрозу цінності Євросоюзу.

Однак попри те, що Путіну вдалося підвищити ціни на енергоносії в Європі, Санчес наголосив, що таким своїми діями Росія лише зближує ЄС.

На думку іспанського прем’єра, Євросоюз робить висновки з минулих криз, які розпочались у Європі з 2008 року пояснивши, що має на увазі угоди між урядами ЄС про об’єднання боргу, координацію інвестицій в оборону та відмову від російської енергетики.

“Енергетична система Європи зараз є ринком, який не функціонує і вимагає нової креативної політики, яка була б немислимою всього кілька років тому. Чому б нам не централізувати закупівлі газу, як це було з вакцинами, на основі моделі пандемії?”, – зауважив прем’єр-міністр Іспанії.

Політичні лідери Європи зараз стикаються зі значною напругою між своїми дорогими обіцянками переходу на зелену енергетику та необхідністю заощаджувати світло й опалення з наближенням зими.

“Не використовуйте цю енергетичну кризу, щоб заблокувати просування вперед щодо кліматичної кризи”, — закликав Санчес своїх колег-лідерів напередодні Генеральної Асамблеї.

В окремому інтерв’ю Вернер Хоєр, президент Європейського інвестиційного банку, сказав Politico, що “політичні лідери в Європі перебувають у дуже, дуже, дуже складній ситуації”. Хоєр зазначив, що Європейські політики стикаються з важкими вимогами своїх виборців, але додав, що вони не можуть дозволити собі скоротити інвестиції в зелену енергію, навіть в умовах рецесії.

“Ми побачимо зниження рівня життя. І це для політика непросто проковтнути та пояснити своїм людям”, – попередив Хоєр.

Санчес, соціал-демократ, сказав, що він усвідомлює популістську загрозу, з якою він стикається, зокрема з боку ультраправої партії Vox в Іспанії, оскільки стрімке зростання інфляції та криза призводять до невдоволення у країнах ЄС.

Після того, як Росія почала ігнорувати ключові аспекти міжнародного порядку та самого Статуту ООН шляхом повномасштабного вторгнення в Україну, прем’єр-міністр Іспанії наголосив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну – це головний доказ необхідності реформи системи ООН.

Санчес також бере участь у саміті ООН з продовольчої безпеки, який відбудеться 21 вересня у Нью-Йорку, і сказав, що повідомить світовим лідерам, що “ми повинні багатосторонньо реагувати на цю продовольчу кризу”, уникаючи при цьому дублювання програм.

Санчес сказав, що як мінімум це включає підтримку зусиль Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо посередництва в угодах щодо експорту зерна між Росією, Україною та Туреччиною.

ЄС збирається оголосити про плани витратити 600 мільйонів євро на боротьбу з продовольчою кризою. І національні уряди повинні бути готові фінансувати більше, зокрема шляхом змін у своїх системах харчування вдома, зауважив Санчес.