П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко наголосив, що президент РФ Володимир Путін є міжнародним терористом, який нічим не відрізняється від Осами бен Ладена.

Про це Порошенко розповів в інтерв’ю німецькому таблоїду Bild.

П’ятий президент розповів, що те, що сталося в Кременчуці, трапляється часто на території всієї України.

“Путін воює не проти наших Збройних сил чи наших солдатів. Путін воює проти наших дітей, наших жінок, яких вбивають, наших літніх співгромадян. Чи є тут різниця, наприклад, з Усамою бен Ладеном, якщо він підірвав торговий центр – і вбив мирних жителів? Путін обстріляв цей торговий центр високоточними крилатими ракетами”, – наголосив Порошенко.

Він наголосив, що українці не мають ілюзій стосовно РФ. Увесь світ має зрозуміти, що Україна щодня, щогодини платить кров’ю за свою свободу. А що буде, якщо прийдуть росіяни, уже відомо з жахливих картин деокупованих територій, зокрема Київської області.

“Це трагедія. Це не схоже на голлівудський фільм жахів, це зовсім інша справа – абсолютно немислима в Центральній Європі у 21-му столітті», – пояснює Петро Порошенко.

Він наголосив: у такій ситуації немає місця компромісу, оскільки Путін хоче нас убити, а ми бажаємо жити. П’ятий президент зауважив, що Україні потрібно захистити себе, а для цього нам треба зброя. Він подякував німецькому уряду за рішення надати Україні гаубиці Panzerhaubitze 2000, однак зауважив – їх треба значно більше. Для того, щоб змінити хід війни, нам потрібна наступна зброя: 500 танків (зокрема, німецький “Леопард”), 700-800 артилерійських систем (зокрема, самохідні гаубиці), 100 бойових літаків і 400 зенітно-ракетних комплексів.

“Це єдиний спосіб зупинити Путіна разом”, – наголосив він, додавши, що безпека України є також питанням безпеки всієї Європи.

Також у Facebook Порошенко заявив, що Вашингтонський договір 1949 року є найкращою гарантією безпеки і для нашої держави.

“Як і європейський, трансатлантичний проєкт також не буде завершеним без членства України в Альянсі. Слід виправити помилку Бухареста 2008 року для того, щоб Вільний світ був у мирі, безпеці і стабільності на роки і десятиліття вперед. Після Стокгольма і Гельсінкі має бути Київ!”, – стверджує він.

Нагадаємо, п ісля початку саміту у Мадриді у НАТО повідомили , що офіційно запросили Швецію та Фінляндію приєднатися до альянсу.