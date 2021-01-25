Про це він заявив, спілкуючись зі студентами російських вузів в Тетянин день в режимі відеоконференції, інформує РБК.
Так, Путін сказав, що сам фільм не дивився, оскільки у нього немає на це вільного часу, але “гортав відеоподборку”.
“Нічого з того, що там зазначено в якості моєї власності, ні мені, ні моїм близьким родичам не належить і ніколи не належало”, – сказав він.
Нагадаємо, 19 січня очолюваний російським опозиційним політиком Олексієм Навальним “Фонд боротьби з корупцією” (ФБК) опублікував розслідування про так званий палац Путіна біля курортного міста Геленджик на Чорному морі.
- 17 січня літак із Олексієм Навальним приземлився в “Шереметьєво”, політика затримали під час паспортного контролю. Згодом його арештували на 30 діб.
- Міністерство закордонних справ заявило, що Україна занепокоєна у зв’язку з затриманням російського опозиціонера Олексія Навального.
- Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо арешту російського опозиціонера Олексія Навального. Вона містить заклики до розширення санкцій проти Росії, а також до зупинки будівництва газопроводу “Північний потік-2”.
- У суботу, 23 січня, по всій Росії на акціях протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального були затримані понад три тисячі людей.