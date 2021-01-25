Про це він заявив, спілкуючись зі студентами російських вузів в Тетянин день в режимі відеоконференції, інформує РБК.

Так, Путін сказав, що сам фільм не дивився, оскільки у нього немає на це вільного часу, але “гортав відеоподборку”.

“Нічого з того, що там зазначено в якості моєї власності, ні мені, ні моїм близьким родичам не належить і ніколи не належало”, – сказав він.

Нагадаємо, 19 січня очолюваний російським опозиційним політиком Олексієм Навальним “Фонд боротьби з корупцією” (ФБК) опублікував розслідування про так званий палац Путіна біля курортного міста Геленджик на Чорному морі.