Президент Росії Володимир Путін все більше робить ставку на нерегулярні добровольчі та проміжні сили, а не на звичайні частини та формування ЗС РФ. Проте, на переконання Інституту вивчення війни, формування нерегулярних, спішно навчених підрозділів мало додає ефективної бойової потужності російським силам, які воюють в Україні.

Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни.

Путін все літо і особливо після поразки під Харківською областю обходив російське вище військове командування та керівництво Міноборони. Погіршення відносин президента РФ з військовим командуванням і Росією можуть частково пояснити посилення уваги Кремля до вербування погано підготовлених добровольців у спеціальні нерегулярні підрозділи, а не до спроб залучити їх до резерву чи резерву для регулярних російських бойових підрозділів.

Відомий російський мілблогер повідомив, що російські війська “вже розпочали процес формування та укомплектування 4-го армійського корпусу, принаймні на рівні документації”. Цей звіт може бути правдивим, враховуючи недавній поштовх у всій Росії до формування більше регіональних добровольчих загонів серед представників Кремля після поразки Росії навколо Харківської області. Раніше суб’єкти РФ почали оголошення про контрактну службу в добровольчих частинах приблизно під час формування 3-го армійського корпусу. Російські сили також дедалі активніше вербують полонених, залучаючи козацькі загони, розгортаючи елементи російських спецслужб, таких як Федеральна служба безпеки Росії та Росгвардія, та таємно мобілізуючи чоловіків з окупованих Донецької та Луганської областей.

Формування таких спеціальних одиниць призведе до подальшої напруги, нерівності та загальної відсутності згуртованості між силами. Українські та російські джерела повідомляли про випадки відмови ЗС РФ виплачувати ветеранські виплати, одноразові надбавки до військової служби та лікувати військовослужбовців БАРС (Бойового резерву Російської армії). Деякі військові формування пропонують фінансові заохочення за кожен кілометр, який підрозділ військовослужбовця просуває вперед. Проте, в Інституті вивчення війни припускають, що це заохочення отримає мало хто з військових, враховуючи, що російські сили тримають оборону майже всюди, крім районів навколо Бахмута та Донецька, де успіхи були повільними та дуже обмеженими.

Російське опозиційне видання Insider повідомили про випадки етнічної дискримінації всередині чеченських підрозділів, зазначивши, що чеченське керівництво розгортає нечеченців на передовій, перш ніж кинути чеченців у бій. Також в ISW припускають, що професійний військовий персонал, імовірно, зіткнеться з проблемами поведінки серед завербованих ув’язнених, особливо враховуючи ймовірну поширеність ув’язнених, засуджених за насильницькі злочини, наркотики та зґвалтування. Так звані Луганська і Донецька народні республіки (“ЛНР” і “ДНР”) раніше відмовилися воювати за територію одна одної. Усі ці групи мають різний рівень військового вишколу, децентралізовану командну структуру, різне сприйняття війни та мотивацію до боротьби, що робить конфлікт і погану координацію підрозділів дуже ймовірними. В ISW констатують, що єдине, що їх об’єднує – це абсолютно неадекватна підготовка та підготовка до бою.

Формування нерегулярних, спішно навчених підрозділів мало додає ефективної бойової потужності російським силам, які воюють в Україні. Forbes зазначили, що 3-й армійський корпус кинувся захищати російські позиції навколо Харківської області під час контрнаступу, але не зміг нічого змінити і “розтанув”.

Також в Інституті вивчення війни вважають, що російські війська, ймовірно, намагаються здійснити цілеспрямоване та контрольоване відведення в західній частині Херсонської області, щоб уникнути хаотичної втечі, яка характеризувала крах російських оборонних позицій у Харківській області на початку цього місяця.