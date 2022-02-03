Інтерв’ю опубліковане на сайті італійської газети “Corriere della Sera”.
Петро Порошенко пояснив, що вісім років проти України тягнеться гібридна війна, яка складається з прямого вторгнення, кібератак, організованих фейкових новин, добре фінансованої п’ятої колони всередині України, міжнародної діяльності з дискредитації країни.
Наразі в України є понад 3 тисячі кілометрів кордону, з боку якого можна очікувати атаки. “Союзники кажуть нам, що це найвищий рівень небезпеки з часів Другої світової війни”, – зауважив Порошенко.
П’ятий президент заявив, що попри прагнення Путіна захопити України, наразі він добився протилежного результату: українці об’єдналися та здебільшого почали підтримувати прозахідний вектор розвитку держави. А окуповані РФ території, зокрема Донбас, порівняв з валізою без ручки.
“Сьогодні завойований Путіним Донбас – це валіза без ручки. Незручно: рівень життя падає, промисловості руйнуються, це катастрофа для Путіна. Його незаконним кроком було оформлення російських паспортів. Ви знаєте, скільки їх на окупованій території? Понад 800 тисяч! У Європі є нації, у яких їх менше. З міжнародної точки зору це типова окупація”, – наголосив п’ятий президент.
Президент РФ Володимир Путін, на переконання Петра Порошенка, вважає себе на півдорозі між імператором і Богом – він просто з’їхав з глузду.
Порошенко описав тактику Путіна однією фразою – користуватися ситуацією. Путін захоплює території, доки міжнародна спільнота заплющує на це очі, шантажує цю ж спільноту всіма можливими шляхами, вторгається з допомогою приватних військових компаній на територію Сирії та Лівії тощо.
Петро Порошенко наголошує, що не потрібно громадянам інших країн умирати за Україну, адже тут є сотні тисяч сильних і мотивованих військових. Що потрібно – це допомогти зробити Росію слабшою.
“Як ми можемо її послабити? Санкціями: її економічне зростання дорівнює нулю, у неї стагнація і спад. Давайте посилити військовий потенціал України за допомогою оборонної зброї: ми повинні показати, що це абсурдне рішення має дуже високу ціну. Коли десятки тисяч росіян повернуться в трунах, Путін, можливо, зрозуміє, що було б краще уникнути цього дурного кроку. Санкції також потрібні щодо газопроводу, який більше стосується безпеки, ніж енергії чи економіки: Європа тепер платить за те, що проігнорувала коефіцієнт безпеки “Північного потоку-2”, – наголошує п’ятий президент.
Петро Порошенко також висловив вдячність усім країнам, які заступилися за Україну в період загострення затяжної російсько-української кризи та закликав тих, хто все ще не знає, чию сторону прийняти, приєднатися до них: від безпеки України залежить і безпека Європи.
- Чи призведе українська криза до війни, знає лише одна людина, людина, яка її розпочала: президент Росії Володимир Путін. Одначе, починаючи з анексії Криму та окупації східних регіонів України, у президента РФ все почало йти не так, як він на це розраховував. Деталі читайте у матеріалі видання Washington Post.
- Також як російське вторгнення в Україну може охопити увесь світ, читайте у матеріалі CNN.
- Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що якщо Німеччина має щирий намір підтримати та допомогти Україні в боротьбі проти Російської Федерації, то слід забути про запуск російсько-німецького газопроводу “Північний потік-2”.