Петро Порошенко дав інтерв'ю італійській газеті, розповівши про реалії російсько-української війни, як світова спільнота повинна відреагувати на загрози та

Інтерв’ю опубліковане на сайті італійської газети “Corriere della Sera”.

Петро Порошенко пояснив, що вісім років проти України тягнеться гібридна війна, яка складається з прямого вторгнення, кібератак, організованих фейкових новин, добре фінансованої п’ятої колони всередині України, міжнародної діяльності з дискредитації країни.

Наразі в України є понад 3 тисячі кілометрів кордону, з боку якого можна очікувати атаки. “Союзники кажуть нам, що це найвищий рівень небезпеки з часів Другої світової війни”, – зауважив Порошенко.

П’ятий президент заявив, що попри прагнення Путіна захопити України, наразі він добився протилежного результату: українці об’єдналися та здебільшого почали підтримувати прозахідний вектор розвитку держави. А окуповані РФ території, зокрема Донбас, порівняв з валізою без ручки.

“Сьогодні завойований Путіним Донбас – це валіза без ручки. Незручно: рівень життя падає, промисловості руйнуються, це катастрофа для Путіна. Його незаконним кроком було оформлення російських паспортів. Ви знаєте, скільки їх на окупованій території? Понад 800 тисяч! У Європі є нації, у яких їх менше. З міжнародної точки зору це типова окупація”, – наголосив п’ятий президент.

Президент РФ Володимир Путін, на переконання Петра Порошенка, вважає себе на півдорозі між імператором і Богом – він просто з’їхав з глузду.

Порошенко описав тактику Путіна однією фразою – користуватися ситуацією. Путін захоплює території, доки міжнародна спільнота заплющує на це очі, шантажує цю ж спільноту всіма можливими шляхами, вторгається з допомогою приватних військових компаній на територію Сирії та Лівії тощо.

Петро Порошенко наголошує, що не потрібно громадянам інших країн умирати за Україну, адже тут є сотні тисяч сильних і мотивованих військових. Що потрібно – це допомогти зробити Росію слабшою.

“Як ми можемо її послабити? Санкціями: її економічне зростання дорівнює нулю, у неї стагнація і спад. Давайте посилити військовий потенціал України за допомогою оборонної зброї: ми повинні показати, що це абсурдне рішення має дуже високу ціну. Коли десятки тисяч росіян повернуться в трунах, Путін, можливо, зрозуміє, що було б краще уникнути цього дурного кроку. Санкції також потрібні щодо газопроводу, який більше стосується безпеки, ніж енергії чи економіки: Європа тепер платить за те, що проігнорувала коефіцієнт безпеки “Північного потоку-2”, – наголошує п’ятий президент.

Петро Порошенко також висловив вдячність усім країнам, які заступилися за Україну в період загострення затяжної російсько-української кризи та закликав тих, хто все ще не знає, чию сторону прийняти, приєднатися до них: від безпеки України залежить і безпека Європи.