17 квітня канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що президент РФ Володимир Путін вважає, що він перемагає у війні та додав, що очільник Кремля перебуває у "власному світі зі своєю логікою війни".

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Я думаю, що зараз він у своїй логіці війни. Він вважає, що війна необхідна для гарантій безпеки РФ. Він не довіряє міжнародній спільноті. І звинувачує українців у геноциді на Донбасі”, – зазначив Нехаммер.

За його словами, Путін наразі перебуває у “якомусь своєму світі”, водночас він може розуміти, що зараз відбувається в Україні.

Нехаммер зазначив, що Путін перейшов на німецьку мову під час зустрічі віч-на-віч, щоб попередити, що було б краще, щоб війна закінчилася швидше, ніж пізніше.