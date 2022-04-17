Про це інформує американський телеканал CNN.
“Я думаю, що зараз він у своїй логіці війни. Він вважає, що війна необхідна для гарантій безпеки РФ. Він не довіряє міжнародній спільноті. І звинувачує українців у геноциді на Донбасі”, – зазначив Нехаммер.
За його словами, Путін наразі перебуває у “якомусь своєму світі”, водночас він може розуміти, що зараз відбувається в Україні.
Нехаммер зазначив, що Путін перейшов на німецьку мову під час зустрічі віч-на-віч, щоб попередити, що було б краще, щоб війна закінчилася швидше, ніж пізніше.
- Нагадаємо, 11 квітня, відбулась зустріч президента РФ Володимира Путіна та канцлера Австрії Карла Нехаммера. За словами останнього, під час перемовин Путін заявив, що хоче, аби війна в Україні “скоро закінчилась”.
- Австрійський канцлер Карл Нехаммер запевнив, що його країна посилюватиме санкційний тиск у межах Євросоюзу на РФ допоки Росія не припинить війну проти України.