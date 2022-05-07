Про це повідомляє Reuters.
За словами Бернса, Путін впевнений у своїй перемозі в російсько-українській війні.
“Він перебуває в настрої, за якого не вірить, що може дозволити собі програти”, – сказав Бернс.
Також, як стверджує директор ЦРУ, Путін “переконаний, що подвоєння [військових зусиль] все одно дасть змогу йому досягти прогресу”.
- Нагадаємо, що спікерка палати представників США назвала президента Росії Володимира Путіна боягузом. Вона впевнена — РФ повинна опинитись у списку держав-спонсорів тероризму.
- Також сьогодні вранці у Києві навпроти Бессарабського ринку встановили тимчасову інсталяцію, присвячену президентові РФ Володимиру Путіну, яка має назву “Zaстрелись”.
- Зокрема українців попередили, що 8 та 9 травня є загроза масованих ракетних обстрілів українських міст з боку російського агресора.