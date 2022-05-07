Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що на думку президента Росії Володимира Путіна, подвоєння військового зусиль в Україні поліпшить його результат у війні.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Бернса, Путін впевнений у своїй перемозі в російсько-українській війні.

“Він перебуває в настрої, за якого не вірить, що може дозволити собі програти”, – сказав Бернс.

Також, як стверджує директор ЦРУ, Путін “переконаний, що подвоєння [військових зусиль] все одно дасть змогу йому досягти прогресу”.