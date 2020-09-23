Президент Росії Володимир Путін припустив, що опозиційний політик Олексій Навальний міг самостійно прийняти токсин з групи "Новачок", що призвело до коми.

Про це він сказав у телефонній розмові з лідером Франції Еммануелем Макроном, повідомляє французька газета Le Monde, посилаючись на власну інформацію.

Ця телефонна розмова між президентами Росії і Франції відбулась 14 вересня. Ініціатором виступила Франція.

“За нашою інформацією, мав місце справжній діалог глухих, що лише частково відображено в двох комюніке, поширених Кремлем і Єлисейським палацом. Тому наразі Париж вступає в нову фазу консультацій з Берліном”, – сказано в матеріалі газети.

З-поміж іншого, під час розмови Путін назвав Навального “звичайним баламутом в Інтернеті”. Також він сказав, що Фонд боротьби з корупцією, заснований Навальним, шантажував депутатів і чиновників.

Говорячи конкретно про отруєння речовиною з групи “Новачок”, Путін припустив, що Навальний міг прийняти отруту самостійно. Він зазначив, що “Новачок” має не такий складний склад, як стверджувалося раніше.

З якої причини Навальний міг самостійно прийняти отруту – Путін не сказав. З яких джерел Le Monde знає про такі слова Путіна – невідомо.

У газеті зазначили, що у відповідь Макрон відкинув припущення про таке отруєння нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”.

Після цього Путін запропонував перевірити версію, що те, що трапилося з Навальним пов’язано з Латвією, де живе один з розробників “Новачка”. Макрон відкинув і латвійський слід.

Він вказав на те, що французькі фахівці підтвердили, що Навального отруїли речовиною з групи “Новачок”.

Також Макрон зажадав від Росії офіційних пояснень, враховуючи, що “Новачок” не міг бути використаний приватною організацією.

Реакція Навального

Навальний відреагував на припущення Путіна, написавши, що воно “заслуговує детального вивчення”.

“Хороша версія. Вважаю, що заслуговує детального вивчення. Зварив на кухні “Новачок”. Тихо сьорбнув з фляжки в літаку. Впав в кому”, – написав політик.

Він зазначив іронічно: “Путін мене переграв. Його просто так не проведеш. В результаті, я, як дурень, пролежав у комі 18 днів, але свого не добився. Провокація не вдалася!”