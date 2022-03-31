Про це повідомляє американське видання CNN.
У Росії призов на строкову військову службу проводиться двічі на рік. Вони мають змішану систему чисельності, в якій є призовники та контрактники. Минулої весни до армії призвали на 150 осіб більше, ніж планують зараз. Навесні 2020 року до лав російської армії долучили 135 000 громадян. Обидва показники трохи вище ніж зараз, але різниця несуттєва.
На початку широкомасштабного вторгнення керівництво Кремля стверджувало, що строковики не братимуть участь в нападі на Україну. Проте у перші дні стало відомо, що призивали навіть курсантів другого курсу військового училища. Згодом Міноборони Росії визнало, що вони їх долучили до бойових дій. Водночас ЗСУ фіксують велику кількість випадків дезертирства з боку російських військових.
- Нагадаємо, черговий військовий армії РФ, котрий потрапив у полон до наших захисників, стверджує, що в українському полоні краще, ніж у російському війську.
- В “Укргазбанку” зазначають, що російському війську бракує мотивації, тому ухвалено рішення заплатити більше грошей, ніж їм пропонує РФ. Навіть більше посмертної виплати, на яку вона спромоглася. Головна умова — здатися в полон ЗСУ та віддати всю техніку та зброю.
- Також Україна провела перший повноцінний обмін військовополоненими з Росією. За його результатами десятеро українських захисників повернулися додому.
- Водночас у російській армії вирують хвилі бунтів. Президент РФ Володимир Путін не вірить у власну армію та вдається до репресій. Військових, які не бажають воювати з Україною — розстрілюють.
- Раніше російський військовий вирішив здатися у полон Збройним Силам України разом із танком. Він вирішив не повертатися до своєї частини, оскільки за це його обіцяли вбити.