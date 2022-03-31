Про це повідомляє американське видання CNN.

У Росії призов на строкову військову службу проводиться двічі на рік. Вони мають змішану систему чисельності, в якій є призовники та контрактники. Минулої весни до армії призвали на 150 осіб більше, ніж планують зараз. Навесні 2020 року до лав російської армії долучили 135 000 громадян. Обидва показники трохи вище ніж зараз, але різниця несуттєва.

На початку широкомасштабного вторгнення керівництво Кремля стверджувало, що строковики не братимуть участь в нападі на Україну. Проте у перші дні стало відомо, що призивали навіть курсантів другого курсу військового училища. Згодом Міноборони Росії визнало, що вони їх долучили до бойових дій. Водночас ЗСУ фіксують велику кількість випадків дезертирства з боку російських військових.