Про це в Instagram повідомила команда російського опозиціонера Олексія Навального.

Вони опублікували фото Путіна у пуховику від італійського бренду Loro Piana, який спеціалізується на виробництві високоякісного кашеміру та шерсті.

На сайті Loro Piana такий пуховик можна купити за 1 445 000 рублів.

“Аскет та народний президент вийшов на свій ганебний мітинг-концерт в італійському пуховику від Loro Piana за 1 445 000”, – написали у команді Навального.