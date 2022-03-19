Президент РФ Володимир Путін з'явився 18 березня на концерті, присвяченому річниці анексії АР Крим та міста Севастополь, у пуховику за 1 445 000 рублів.

Про це в Instagram повідомила команда російського опозиціонера Олексія Навального.

Вони опублікували фото Путіна у пуховику від італійського бренду Loro Piana, який спеціалізується на виробництві високоякісного кашеміру та шерсті.

На сайті Loro Piana такий пуховик можна купити за 1 445 000 рублів.