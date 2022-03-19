Про це в Instagram повідомила команда російського опозиціонера Олексія Навального.
Вони опублікували фото Путіна у пуховику від італійського бренду Loro Piana, який спеціалізується на виробництві високоякісного кашеміру та шерсті.
На сайті Loro Piana такий пуховик можна купити за 1 445 000 рублів.
“Аскет та народний президент вийшов на свій ганебний мітинг-концерт в італійському пуховику від Loro Piana за 1 445 000”, – написали у команді Навального.
- Нагадаємо, російський музикант та лідер гурту “Машина часу” Андрій Макаревич припустив, що якщо Путін вирішить застосувати ядерну зброю, то світ швидко знищить РФ.
- Також відомо, що група незалежних російських соціологів двічі провела опитування серед громадян РФ стосовно війни в Україні. Виявилося, що третина росіян відчувають такі позитивні емоції, як гордість, радість, повага, довіра та надія через цей напад.