Російський президент Володимир Путін, ймовірно, використає питання продовження Чорноморської зернової угоди за посередництва ООН як спосіб отримати важіль впливу на саміті G20 в Індонезії наступного місяця.

Про це пише Reuters з посиланням на європейського дипломата.

Російські офіційні особи неодноразово заявляли, що наполягатимуть на перегляді умов та терміну “зернової угоди”.

Але європейський дипломат, на умовах анонімності, зауважив, що Путін відвідає саміт G20 на курортному острові Балі, який розпочнеться 15 листопада.

Кремль, який поки не підтвердив, що Путін буде присутній, відмовився від негайних коментарів. 14 жовтня глава РФ заявив, що ще не прийняв остаточного рішення щодо поїздки.

Якщо він це зробить, це буде перший великий глобальний саміт, який очільник Кремля відвідає разом із великими західними лідерами, включаючи президента США Джо Байдена, з початку повномасштабної війни 24 лютого.

“Зернова угода буде центральною темою цього саміту G20, і всі намагатимуться переконати Путіна продовжити її на більший термін”, — пояснив європейський дипломат. “Це спосіб для росіян тримати карти на саміті G20, але пролонгація зернової угоди їм нічого не коштує”.

Зернова угода, укладена за посередництва ООН, має вирішальне значення для продовольчих ринків: вона дозволяє експортувати зерно з України, одного з найбільших експортерів зерна у світі.

З моменту укладення угоди 22 липня з чорноморських портів України експортували кілька мільйонів тонн кукурудзи, пшениці, соняшникової продукції, ячменю, ріпаку та сої.

Лідери G20 підштовхуватимуть Путіна до продовження угоди, зазначив дипломат. Зрештою, переконаний він, РФ дозволить продовжити угоду на чотири місяці або навіть погодиться на триваліше продовження.

“РФ доведе питання до межі, але вони продовжуватимуть, тому що не захочуть зіткнутися з міжнародним осудом припинення зернової угоди. Це перша велика подія з початку війни, і кожен глава держави, який хоче бути посередником, починаючи з президента Франції Макрона, ходитиме до готельного номера Путіна, щоб стати тим посередником, який переконав російського лідера продовжити дію угоди”, – резюмував дипломат.

Довідка. “Зернову угоду” підписали 21 липня у Стамбулі. Вона дозволила відновити експорт агропродукції з українських морських портів, котрі РФ заблокувала з початку повномасштабного вторгнення, чим створила загрозу масштабної нестачі продовольства у світі. Дія угоди завершується 19 листопада.