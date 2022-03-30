На засіданні Ради Безпеки ООН представник України Сергій Кислиця розповів про створення РФ глобальної продовольчої кризи та гуманітарної катастрофи в Україні. За його словами, це частина російської військової стратегії.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

“З жалем змушений констатувати, що Росія не демонструє готовності відмовитися від своєї стратегії навмисного погіршення гуманітарної ситуації на місцях. Після провалу першого плану бліцкригу російські війська перейшли до плану «Б»”, ‒ сказав Кислиця.

Він зазначив, що створення гуманітарної катастрофи в Україні має на меті схилити її до капітуляції. Російські окупанти обстрілюють сільськогосподарську інфраструктуру й склади з пальним, зриваючи посівну кампанію.

Водночас росіяни блокують українські порти, через які наша держава експортувала продовольство. У цьому Кислиця порівняв президента РФ Володимира Путіна є з Йосипом Сталіним.

“Путін ‒ не перший диктатор, який використовує продовольство як зброю проти українського народу. Ідеологічний апостол Москви Сталін убив мільйони українців 90 років тому під час штучно організованого великого голоду. Не дивно, що Путін, який шанує Сталіна як свого праотця, вдається до тієї ж практики”, ‒ констатував Кислиця.

На останок він додав, що у світі близько 400 мільйонів людей залежать від українського зерна, тож перебої в експорті загрожуватимуть не лише Україні.