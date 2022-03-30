Про це повідомляє “Укрінформ”.
“З жалем змушений констатувати, що Росія не демонструє готовності відмовитися від своєї стратегії навмисного погіршення гуманітарної ситуації на місцях. Після провалу першого плану бліцкригу російські війська перейшли до плану «Б»”, ‒ сказав Кислиця.
Він зазначив, що створення гуманітарної катастрофи в Україні має на меті схилити її до капітуляції. Російські окупанти обстрілюють сільськогосподарську інфраструктуру й склади з пальним, зриваючи посівну кампанію.
Водночас росіяни блокують українські порти, через які наша держава експортувала продовольство. У цьому Кислиця порівняв президента РФ Володимира Путіна є з Йосипом Сталіним.
“Путін ‒ не перший диктатор, який використовує продовольство як зброю проти українського народу. Ідеологічний апостол Москви Сталін убив мільйони українців 90 років тому під час штучно організованого великого голоду. Не дивно, що Путін, який шанує Сталіна як свого праотця, вдається до тієї ж практики”, ‒ констатував Кислиця.
На останок він додав, що у світі близько 400 мільйонів людей залежать від українського зерна, тож перебої в експорті загрожуватимуть не лише Україні.
- Раніше голова ради директорів компанії “Індустріальний союз Донбасу”, президент футбольного клубу “Металург” Сергій Тарута заявив, що головна мета російських загарбників у Маріуполі — це геноцид та голодомор.
- Напад Росії на Україну став темою номер 1 в усьому світі. Трагедія нашого народу не лишила байдужими публічних осіб, компанії, політиків і держави. З першого дня війни Україна відчула підтримку з різних куточків світу.
- Також 30 березня, сторони узгодили гуманітарні коридори для евакуації людей і доставлення гуманітарних вантажів задля доставлення до міст медикаментів та їжі.