Президент Російської Федерації Володимир Путін висловив співчуття українському лідеру Володимиру Зеленському в зв'язку із загибеллю українців в результаті краху літака МАУ в Тегерані (Іран).

Про це сказано на офіційному сайті Кремля.

“Володимир Путін направив президенту України Володимиру Зеленському телеграму, в якій висловив щирі співчуття у зв’язку з трагічними наслідками аварії українського пасажирського літака під Тегераном”, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що компанія “Міжнародні авіалінії України” прийняла рішення скасувати польоти в Іран на невизначений строк.

Крім того, літак проходив технічне обслуговування 6 січня 2020 року.

За попередньою інформацією, на борту Boeing-737, який розбився в Ірані, перебували 11 українців: двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.