Президент Росії Володимир Путін звернувся до Збройних сил України – закликав їх скласти зброю та взяти владу у свої руки.

Про це президент РФ заявив російському пропагандистському виданню РБК.

За словами президента країни-окупанта, Москві буде легше домовитися з українськими військовими, ніж зі “зграєю наркоманів та неонацистів, яка засіла у Києві”. Раніше Путін закликав українських військових скласти зброю та “йти додому”.

До того ж він закликав чинну владу до державного перевороту – просить військовослужбовців ЗСУ брати владу у Києві у свої руки.