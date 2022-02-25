Про це президент РФ заявив російському пропагандистському виданню РБК.
За словами президента країни-окупанта, Москві буде легше домовитися з українськими військовими, ніж зі “зграєю наркоманів та неонацистів, яка засіла у Києві”. Раніше Путін закликав українських військових скласти зброю та “йти додому”.
До того ж він закликав чинну владу до державного перевороту – просить військовослужбовців ЗСУ брати владу у Києві у свої руки.
- Нагадаємо, Європейський Союз запровадить санкції проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.