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Путін висловив “розчарування” реакцією США та НАТО під час телефонної розмови з президентом Туреччини

23 лютого під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом президент Російської Федерації Володимир Путін висловив своє відверте "розчарування" реакцією Сполучених Штатів Америки та НАТО у відповідь на визнання "незалежності" ОРДЛО.

Середа, 23 лютого 2022, 22:27
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Про це інформує американський телеканал CNN.

“Путін висловив своє розчарування реакцією США та НАТО, яка рівнозначна спробі ігнорувати законні занепокоєння та вимоги Росії”, – йшлося у заяві російського президента.

Наразі Ердоган підтвердив позицію Туреччини щодо відхилення політики Путіна проти суверенітету та територіальної цілісності України.

Натомість Путін обговорив “тему розвитку довгострокових гарантій правової безпеки Російської Федерації” та “наголосив на об’єктивній потребі в рішенні, прийнятому в умовах агресії української влади на Донбасі та її категоричної відмови виконувати Мінські домовленості”, – йшлося у телефонній розмові президентства РФ.

У заяві президента Туреччини повідомлялось, що Ердоган заявив Путіну, що військовий конфлікт нікому не принесе користі та що він лише ускладнить ситуацію, додавши, що важливо дійти висновку на основі Мінських домовленостей.

Попередньо, 22 лютого Ердоган засудив рішення Путіна визнати відокремлені території східної частини України, назвавши його “неприйнятним”.

Теги: ОРДЛО, Путін, реакція Заходу, Реджеп Таїп Ердоган, санкції

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