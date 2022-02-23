Путін висловив “розчарування” реакцією США та НАТО під час телефонної розмови з президентом Туреччини

Про це інформує американський телеканал CNN.
“Путін висловив своє розчарування реакцією США та НАТО, яка рівнозначна спробі ігнорувати законні занепокоєння та вимоги Росії”, – йшлося у заяві російського президента.
Наразі Ердоган підтвердив позицію Туреччини щодо відхилення політики Путіна проти суверенітету та територіальної цілісності України.
Натомість Путін обговорив “тему розвитку довгострокових гарантій правової безпеки Російської Федерації” та “наголосив на об’єктивній потребі в рішенні, прийнятому в умовах агресії української влади на Донбасі та її категоричної відмови виконувати Мінські домовленості”, – йшлося у телефонній розмові президентства РФ.
У заяві президента Туреччини повідомлялось, що Ердоган заявив Путіну, що військовий конфлікт нікому не принесе користі та що він лише ускладнить ситуацію, додавши, що важливо дійти висновку на основі Мінських домовленостей.
Попередньо, 22 лютого Ердоган засудив рішення Путіна визнати відокремлені території східної частини України, назвавши його “неприйнятним”.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кінцева мета президента Росії Володимира Путіна — це знищення української державності.
- 22 лютого Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти російських еліт та їх родин, держборгу та банків РФ.
- Під час сьогоднішнього засідання Верховна Рада України ухвалила постанову № 7088, котра засуджує визнання Російською Федерацією незалежності самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”.
- Пізніше, Путін заявив, що вважає територіями “ДНР” та “ЛНР” всю Донецьку та Луганську області, як це визначено у “конституціях” псевдореспублік.
- Прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав президента Росії Володимира Путіна “божевільним” через ескалацію українського конфлікту.
- Раніше лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував провести зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.