Під час своєї першої особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним після його вторгнення в Україну, президент Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв "рішучу підтримку" спільних "основних інтересів". Водночас Пекін має "питання" до очільника Кремля, який кинув армію на затяжну і безперспективну війну, що триває сьомий місяць.

Про це повідомляє CNN.

Під час саміту Шанхайської організації співробітництва в Самарканді Сі Цзіньпін наголосив, що Китай готовий співпрацювати з РФ в наданні сильної підтримки один одному в питаннях, що стосуються їхніх відповідних основних інтересів.

Окрім цього, Китай також готовий поглибити прагматичне співробітництво в таких сферах, як торгівля, сільське господарство та зв’язок. За словами китайського лідера, дві країни повинні “розширювати співробітництво, захищати безпеку та інтереси регіону, а також зберігати спільні інтереси країн, що розвиваються”.

Сі закликав Китай і РФ “посилити координацію” в межах ШОС, БРІКС — Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, та “інших багатосторонніх механізмів сприяння солідарності та взаємної довіри між пов’язаними сторонами”.

Після зустрічі Путін, своєю чергою, високо оцінив “збалансовану позицію” Китаю щодо війни в Україні, хоча визнав, що у Пекіна є “запитання та занепокоєння” щодо вторгнення.

У CNN зауважили, що це виглядало як завуальоване визнання їхніх розбіжностей у поглядах щодо тривалого військового нападу. Китай поки що відмовляється прямо засуджувати неспровокований напад РФ на Україну, одночасно збільшуючи економічну допомогу своєму сусідові, підвищуючи двосторонню торгівлю до рекордних рівнів на благо для російського бізнесу на тлі західних санкцій.

Сі також зазначив Путіну, що “Китай готовий докласти великих зусиль разом з РФ”, щоб “взяти на себе відповідальність і відіграти певну роль у хаотичному переплетенні світу”, додавши, що це “забезпечить стабільність світу”.

Перед зустріччю Сі зауважив, що радий зустрічі з Путіним, “зіштовхнувшись зі зміною світу, зміною часу та зміною історії”.

Та попри очевидне зближення, у відносинах Китаю та РФ зростає напруга, вважає старший науковий співробітник Eurasia Group Алі Вайн, передають росЗМІ.

Китайське керівництво вважало, що російське вторгнення в Україну буде або обмеженим за масштабом, або у разі повномасштабної війни призведе до швидкої капітуляції Києва буквально за декілька днів. Але російська армія спочатку загрузла у спробах захопити територію Донецької та Луганської областей, а у вересні зазнала великої поразки у Харківській області, за тиждень залишивши 8 000 кв. км території.

Вайн зауважив, що план Путіна не реалізувався, а кампанія зайшла в “глухий кут”, окрім цього, з’являються ознаки перелому на користь України. Водночас Китай очікував, що так станеться.

За кілька днів до початку вторгнення Сі Цзіньпін зустрічався з господарем Кремля і тоді пообіцяв йому всіляку підтримку та економічну співпрацю.

Так, репутаційні ризики через підтримку кремля для Китаю зростають, зазначив експерт.

Щодо РФ, то для неї зближення з КНР – це “стратегічний прорахунок”, який прирікає її на роль постачальника дешевої сировини.