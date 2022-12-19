Про це повідомляє Reuters, посилаючись на російські ЗМІ.
Путін доручив ФСБ посилити контроль над суспільством і максимально “задіяти оперативний, технічний і кадровий потенціал” для запобігання ризикам з-за кордону і внутрішнім зрадникам. Також він наголосив на необхідності посилити роботу прикордонних служб.
“Від органів контррозвідки, в зокрема військової розвідки, зараз вимагається максимальна зібраність, концентрація сил”, — заявив Путін. “Потрібно жорстко присікати дії іноземних спецслужб, швидко виявляти зрадників, шпигунів і диверсантів”.
Він також зазначив, що це завдання спецслужб щодо забезпечення безпеки людей, які проживають у регіонах України, які Москва окупувала та незаконно анексувала.
“Ваш обов’язок — зробити все необхідне, щоб максимально забезпечити їхню [жителів окупованих територій] безпеку, дотримання їхніх прав і свобод”, – сказав Путін, пообіцявши їм більше “сучасної техніки та озброєння”.
- 19 грудня у Мінську самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, котрі тривали понад дві з половиною години. Серед членів російської делегації були, зокрема, глава МЗС РФ Сергій Лавров та російський міністр оборони Шойгу.
- Зусилля Кремля чинити тиск на Білорусь, щоб країна підтримала російську наступальну кампанію в Україні, є частиною довгострокових зусиль зі зміцнення подальшого контролю над Білоруссю. І хоч РФ продовжуватиме допомагати Росії вести війну в Україні, Лукашенко навряд чи долучить свою армію до бойових дій.
- У Росії підтвердили, що її армійці західного військового округу беруть участь у тактичних навчаннях на території Білорусі.
- У розвідці Великої Британії прокоментували позачергову перевірку боєготовності військ Білорусі та оцінили ймовірність наступу військ РБ на Україну.