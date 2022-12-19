“Від органів контррозвідки, в зокрема військової розвідки, зараз вимагається максимальна зібраність, концентрація сил”, — заявив Путін. “Потрібно жорстко присікати дії іноземних спецслужб, швидко виявляти зрадників, шпигунів і диверсантів”.

Він також зазначив, що це завдання спецслужб щодо забезпечення безпеки людей, які проживають у регіонах України, які Москва окупувала та незаконно анексувала.