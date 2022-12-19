Про це повідомляє Reuters, посилаючись на російські ЗМІ.

Путін доручив ФСБ посилити контроль над суспільством і максимально “задіяти оперативний, технічний і кадровий потенціал” для запобігання ризикам з-за кордону і внутрішнім зрадникам. Також він наголосив на необхідності посилити роботу прикордонних служб.

“Від органів контррозвідки, в зокрема військової розвідки, зараз вимагається максимальна зібраність, концентрація сил”, — заявив Путін. “Потрібно жорстко присікати дії іноземних спецслужб, швидко виявляти зрадників, шпигунів і диверсантів”.

Він також зазначив, що це завдання спецслужб щодо забезпечення безпеки людей, які проживають у регіонах України, які Москва окупувала та незаконно анексувала.

“Ваш обов’язок — зробити все необхідне, щоб максимально забезпечити їхню [жителів окупованих територій] безпеку, дотримання їхніх прав і свобод”, – сказав Путін, пообіцявши їм більше “сучасної техніки та озброєння”.