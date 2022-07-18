Про це інформує американський телеканал CNN.

Він наголосив, що Захід намагається “поставити бар’єри, щоб стримати розвиток РФ”, і підтвердив, що “це величезний виклик для країни”.

“Ми не тільки не збираємося здаватися або — як передбачають деякі наші “доброзичливці” — повертатися на кілька десятиліть назад. Навпаки, усвідомлюючи колосальну кількість труднощів, з якими ми стикаємося, ми будемо інтенсивно та компетентно шукати нові рішення”, – намагався зауважити президент РФ.

Путін заявив, що спроби відрізати його країну від решти світу “неможливі”. Він визнав, що неможливо розвиватися ізольовано від усього світу. Та, за його словами, це і не буде потрібно, адже, “у сучасному світі неможливо… поставити величезний паркан”.

Раніше в NYT зауважили, що італійська урядова криза, яка є великою рідкістю у цій країні, продемонструвала крихкість Європи в умовах викликів російської імперської агресії. Там наголосили, що Європа проходить випробування не лише у своєму єдиному фронті проти РФ, але й у самій стійкості її демократій. Націоналістичні сили, які часто скептично ставляться до Європейського Союзу та тяжіють до РФ, були стримані у великих країнах, але не приборкані.