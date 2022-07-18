Президент РФ Володимир Путін визнав, що Москва стикається з "колосальними" труднощами в доступі до високотехнологічних товарів через санкції Заходу, але заявив, що "неможливо відрізати його країну від світової економіки".

Про це інформує американський телеканал CNN.

Він наголосив, що Захід намагається “поставити бар’єри, щоб стримати розвиток РФ”, і підтвердив, що “це величезний виклик для країни”.

“Ми не тільки не збираємося здаватися або — як передбачають деякі наші “доброзичливці” — повертатися на кілька десятиліть назад. Навпаки, усвідомлюючи колосальну кількість труднощів, з якими ми стикаємося, ми будемо інтенсивно та компетентно шукати нові рішення”, – намагався зауважити президент РФ.

Путін заявив, що спроби відрізати його країну від решти світу “неможливі”. Він визнав, що неможливо розвиватися ізольовано від усього світу. Та, за його словами, це і не буде потрібно, адже, “у сучасному світі неможливо… поставити величезний паркан”.

Раніше в NYT зауважили, що італійська урядова криза, яка є великою рідкістю у цій країні, продемонструвала крихкість Європи в умовах викликів російської імперської агресії. Там наголосили, що Європа проходить випробування не лише у своєму єдиному фронті проти РФ, але й у самій стійкості її демократій. Націоналістичні сили, які часто скептично ставляться до Європейського Союзу та тяжіють до РФ, були стримані у великих країнах, але не приборкані.