Про це інформує американський телеканал CNN.
Він наголосив, що Захід намагається “поставити бар’єри, щоб стримати розвиток РФ”, і підтвердив, що “це величезний виклик для країни”.
“Ми не тільки не збираємося здаватися або — як передбачають деякі наші “доброзичливці” — повертатися на кілька десятиліть назад. Навпаки, усвідомлюючи колосальну кількість труднощів, з якими ми стикаємося, ми будемо інтенсивно та компетентно шукати нові рішення”, – намагався зауважити президент РФ.
Путін заявив, що спроби відрізати його країну від решти світу “неможливі”. Він визнав, що неможливо розвиватися ізольовано від усього світу. Та, за його словами, це і не буде потрібно, адже, “у сучасному світі неможливо… поставити величезний паркан”.
Раніше в NYT зауважили, що італійська урядова криза, яка є великою рідкістю у цій країні, продемонструвала крихкість Європи в умовах викликів російської імперської агресії. Там наголосили, що Європа проходить випробування не лише у своєму єдиному фронті проти РФ, але й у самій стійкості її демократій. Націоналістичні сили, які часто скептично ставляться до Європейського Союзу та тяжіють до РФ, були стримані у великих країнах, але не приборкані.
- Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії (з 1997 по 2007 рік) Тоні Блер заявив, що війна в Україні показує, що домінування Заходу підходить до кінця, оскільки Китай підіймається до статусу наддержави у партнерстві з Росією в одній із найважливіших точок перелому за століття.
- У міністерстві фінансів США опублікували перелік держав, які допомагають Росії та Білорусі обходити санкції, а також закликали посилити контроль над процесом.
- Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен нещодавно мав більш ніж п’ятигодинні переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван І стосовно агресії РФ проти України. Під час цих перемовин Блінкен висловив занепокоєння з приводу зближення Пекіна з Москвою.