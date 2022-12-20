Через дев’ять місяців війни Росії в Україні російський президент Володимир Путін визнав, що ситуація на чотирьох частково окупованих територіях на сході та півдні України є "надзвичайно складною". Це є рідкісним визнанням для огляду викликів, з якими зіштовхується Москва в районах, які вона намагалася незаконно анексувати.

Про це інформує CNN.

20 грудня Путін зазначив про “важкі завдання”, які постають перед російськими спецслужбами в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Росія заявила про контроль над регіонами після фіктивних референдумів у вересні, які Києвом і західними урядами широко критикувалися як такі, що порушують міжнародне право.

Росія з самого початку боролася з невдачами на цих територіях – сили Москви не мали повного контролю над територіями, коли вони були закріплені як частина Російської Федерації. Лише через кілька тижнів після незаконної анексії Херсона Україна повернула своє місто, звільнивши близько 10 000 квадратних кілометрів землі та перемістивши свою артилерію з заходу в межах досяжності Криму.

Намагаючись ніби акцентувати на “важливості захисту людей” на окупованих Росією територіях, Путін закликав спецслужби “зробити все від вас залежне для забезпечення їх безпеки та поваги до їхніх прав і свобод”. Він також заявив, що сили будуть забезпечені “сучасною технікою та озброєнням, а також досвідченим персоналом”.

Окрім цього, він закликав російські спецслужби проявити “максимальну готовність” і “концентрацію” для посилення стеження за “зрадниками, шпигунами і диверсантами”, відображаючи явну стурбованість Кремля цим моментом не лише в Україні, а й на території РФ.

16 грудня президент РФ Володимир Путін відвідав Об’єднаний штаб так званої “СВО”, де зустрівся з низкою високопоставлених російських військових. У британській розвідці пояснили, навіщо очільнику Кремля знадобилась ця зустріч.

Путін 19 грудня наказав зміцнити кордони Росії та доручив спецслужбам (зокрема федеральній службі безпеки, ФСБ) посилити контроль над суспільством і забезпечити безпеку людей у ​​регіонах України, які Москва називає своїми.