Про це йдеться в розслідуванні NYT із посиланням на два власних джерела.
Видання пише, що в березні під час зустрічі з тодішнім прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом Путін визнав, що народ України жорсткіший, ніж йому розповідали.
“Ймовірно, це буде набагато складніше, ніж ми думали. Але війна йде на їхній території, а не на нашій”, — сказав президент РФ.
Водночас на думку Путіна, Росія “велика країна”, та має терпіння.
Нагадаємо, що навмисне знищення інфраструктури України Росією може стати поштовхом для розслідувань проти Путіна у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
- Протягом 17 грудня російські війська завдали 5 ракетних ударів та здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ по території України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 17 грудня росіяни випустили по території України 4 тисячі ракет.