Голова РФ Володимир Путін заявив, що визнає українців жорсткішими ніж як йому спочатку розповідали.

Про це йдеться в розслідуванні NYT із посиланням на два власних джерела.

Видання пише, що в березні під час зустрічі з тодішнім прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом Путін визнав, що народ України жорсткіший, ніж йому розповідали.

“Ймовірно, це буде набагато складніше, ніж ми думали. Але війна йде на їхній території, а не на нашій”, — сказав президент РФ.

Водночас на думку Путіна, Росія “велика країна”, та має терпіння.

Нагадаємо, що навмисне знищення інфраструктури України Росією може стати поштовхом для розслідувань проти Путіна у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.