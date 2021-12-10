П'ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко наголосив, що вручення ватажкам бойовиків терористичних угрупувань так званих республік "ЛДНР" партійних квитків путінської партії "Єдина Росія" – це визнання їх представниками російської окупаційної адміністрації

Про це Петро Порошенко розповів у перерві ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”.

“Тепер повністю закінчується наратив Путіна і його п’ятої колони всередині країни про те, що ми з ними, українці та Україна має вести переговори. Це є представники російської окупаційної адміністрації, які визнані Путіним і Медведєвим як представники Росії”, – наголосив Петро Порошенко.

П’ятий президент зауважив, що вручення цих партійних квитків путінської партії закінчує будь-які спроби вести переговори та повертає нас до вимоги трьох позицій:

1. “Скасувати їхні російські паспорти або українське громадянство”.

2. “Скасувати указ про те, що Путін включив окуповані території в економічну інфраструктуру Росії. Тобто вони не мають брати участі в тендерах, вони не мають митних кордонів, вони є частиною Росії”.

3. “Ми маємо нарешті зупинити позицію політичної інтеграції окупованих територій або це є фактично самовизнання Путіна і Медведєв”.

Петро Порошенко наголосив, що це є підставою для того, щоб врешті-решт і Путін, і Медведєв, і, як назвав їх п’ятий президент “вся ця камарилья” опинилися в Гаазі та несли відповідальність за окупацію України.