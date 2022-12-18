Про це повідомили у заяві Сергія Наєва.

Нещодавно глава РФ провів службову нараду з керівництвом російської армії. Сам Путін заявив, що розглядав пропозиції військового командування на найближчі та середньострокові перспективи.

19 грудня у Мінську має відбуватися зустріч двох диктаторів. Ймовірно, Путін буде тиснути на Лукашенка, аби розвернути наземну операцію.

“Відразу після цього він анонсував зустріч з керівництвом Республіки Білорусь, яка відбудеться незабаром. На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі”, — підкреслив Наєв.

У завтрашній зустрічі візьмуть участь президенти країн, члени уряду, керівники міністерств і відомств. Планується, що порушать питання білорусько-російської інтеграції, ходу реалізації ухвалених раніше союзних програм та енергетичну співпрацю.

Лідери країн також проведуть переговори у форматі “віч-на-віч”.