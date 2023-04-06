6 квітня глава Росії Володимир Путін провів у Москві переговори із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком. Офіційно сторони обговорити розширення економічного співробітництва та зміцнення оборонних зв'язків між двома країнами.

Про це інформує The Guardian.

У переговорах, що відбулися 6 квітня в Кремлі, брали участь високопоставлені російські та білоруські посадовці, і вони відбулися після вчорашньої зустрічі лідерів за “зачиненими дверима”.

Минулого місяця російський лідер оголосив, що Москва розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі, що, за його словами, сталося після переговорів з Лукашенком, який “давно порушував питання” про розміщення ядерної зброї на території країни.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на сьогоднішніх переговорах сторони не обговорювали розміщення ядерної зброї.

Тоді як у вступному слові на переговорах у четвер Лукашенко попередив, що “якщо буде потрібно, ми використаємо все, що маємо, щоб захистити наші країни і народи”.

“Ми нікого не шантажуємо. Так і буде”, – додав він.

Згодом Путін заявив, що сторони працюватимуть над посиленням співпраці в межах угоди, яка передбачає тісні політичні, економічні та військові зв’язки між РБ та РФ.

У публічних заявах Путіна і Лукашенка не було жодної згадки про війну проти України.

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25 березня президент Росії заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Хоча цей крок не був несподіваним, це – один із найвиразніших ядерних сигналів Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну 13 місяців тому, і у відповідь Україна закликала скликати засідання Ради Безпеки ООН.

Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі. Вашингтон зберігає контроль над зброєю, утримуючи приймаючі країни, як-от Німеччину, від порушення своїх зобов’язань як неядерних держав.

Водночас, за інформацією ЗМІ, попри заяви президента РФ Володимира Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі, навряд чи це станеться у найближчому майбутньому.