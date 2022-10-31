Путін заявляє, що РФ «призупиняє, але не припиняє» свою участь у зерновій угоді

31 жовтня російський президент Володимир Путін заявив, що РФ призупиняє, але "не припиняє" свою участь у життєво важливому чорноморському експорті зерна з України.

Про це інформує CNN.

Рішення РФ прийняли після “створення загрози” гуманітарному коридору, заявив Путін на пресконференції за підсумками зустрічі з лідерами Вірменії та Азербайджану в місті Сочі.

Раніше Москва заявила, що полишає угоду після того, як звинуватила Україну в атаці безпілотників на російські кораблі в тимчасово окупованому Криму.

Своєю чергою, Київ звинуватив РФ у вигадуванні “фіктивних терактів” і використанні угоди як “шантажу”.

“Увесь процес вивезення зерна з території України був організований під приводом забезпечення інтересів найбідніших країн. І ми це робили саме в інтересах найбідніших країн”, – зазначив президент РФ.

У РФ заявили про припинення участі в “зерновій угоді” 29 жовтня. У Кремлі звинуватили Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.