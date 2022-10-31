Путін заявляє, що РФ «призупиняє, але не припиняє» свою участь у зерновій угоді

Про це інформує CNN.
Рішення РФ прийняли після “створення загрози” гуманітарному коридору, заявив Путін на пресконференції за підсумками зустрічі з лідерами Вірменії та Азербайджану в місті Сочі.
Раніше Москва заявила, що полишає угоду після того, як звинуватила Україну в атаці безпілотників на російські кораблі в тимчасово окупованому Криму.
Своєю чергою, Київ звинуватив РФ у вигадуванні “фіктивних терактів” і використанні угоди як “шантажу”.
“Увесь процес вивезення зерна з території України був організований під приводом забезпечення інтересів найбідніших країн. І ми це робили саме в інтересах найбідніших країн”, – зазначив президент РФ.
У РФ заявили про припинення участі в “зерновій угоді” 29 жовтня. У Кремлі звинуватили Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, на його думку, Москва планувала зірвати “зернову угоду” заздалегідь. Він зауважив, що у Кремлі давно вирішили влаштувати “голодні ігри”, а заявами про атаки намагається виправдати своє рішення.
Попри вихід РФ з “зернової угоди”, ООН і Туреччина змогли погодити вихід 12 суден з портів Одеської області. Всього вивезли 355 тисяч тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара сповнена рішучості спробувати зберегти чорноморську зернову ініціативу, попри вихід Москви з угоди.
- Сполучені Штати звинуватили РФ у використанні “продовольчої зброї” після того, як Москва оголосила, що негайно призупиняє виконання укладеної за посередництва ООН “зернової угоди”.
- В Європейському Союзі почали опрацьовувати сухопутний маршрут для експорту українського зерна. До цього долучилися Франція з іншими колегами з ЄС.