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Путін заявляє, що РФ «призупиняє, але не припиняє» свою участь у зерновій угоді

31 жовтня російський президент Володимир Путін заявив, що РФ призупиняє, але "не припиняє" свою участь у життєво важливому чорноморському експорті зерна з України.

Понеділок, 31 жовтня 2022, 23:47
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Про це інформує CNN.

Рішення РФ прийняли після “створення загрози” гуманітарному коридору, заявив Путін на пресконференції за підсумками зустрічі з лідерами Вірменії та Азербайджану в місті Сочі.

Раніше Москва заявила, що полишає угоду після того, як звинуватила Україну в атаці безпілотників на російські кораблі в тимчасово окупованому Криму.

Своєю чергою, Київ звинуватив РФ у вигадуванні “фіктивних терактів” і використанні угоди як “шантажу”.

“Увесь процес вивезення зерна з території України був організований під приводом забезпечення інтересів найбідніших країн. І ми це робили саме в інтересах найбідніших країн”, – зазначив президент РФ.

У РФ заявили про припинення участі в “зерновій угоді” 29 жовтня. У Кремлі звинуватили Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, на його думку, Москва планувала зірвати “зернову угоду” заздалегідь. Він зауважив, що у Кремлі давно вирішили влаштувати “голодні ігри”, а заявами про атаки намагається виправдати своє рішення.

Попри вихід РФ з “зернової угоди”, ООН і Туреччина змогли погодити вихід 12 суден з портів Одеської області. Всього вивезли 355 тисяч тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Теги: заяви путіна, зернова угода, призупиняє участь, продовольчий шантаж рф, терористи рф

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