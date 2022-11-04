Президент Росії Володимир Путін заявив, що мирних жителів тимчасово окупованого Херсона потрібно вивезти з міста.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Очільник Кремля наголосив на необхідності евакуації мирних мешканців із тимчасово окупованого Херсона.

“Зараз тих, хто проживає в Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій”, – заявив президент країни-агресорки.

Він додав, що мирне населення “не повинне страждати від обстрілів”, а також від “контрнаступальних” та інших заходів.

Варто зауважити, що протягом останніх днів російські окупанти та херсонські колаборанти заявляють про необхідність евакуації жителів Херсона.

Зокрема, за даними Генштабу, росіяни продовжують примусове переміщення цивільного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Ворог вдається до залякування цивільних мешканців, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Водночас місцеве населення позбавлене засобів комунікації. Російську окупаційну адміністрацію Херсона переміщено до міста Скадовськ.

Окрім населення з Херсона окупанти вивозять також пам’ятники.

Також за даними ГУР МОУ у Херсонській області російські загарбники планують вивезти на територію Російської Федерації сонячні електростанції.

Відомо, що росіяни перевезли з окупованого Херсона до Криму транспортні засоби, що були комунальною власністю міста.