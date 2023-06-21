21 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що російські міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", які здатні нести 10 і більше ядерних боєголовок, незабаром будуть поставлені на бойове чергування.

Джерело: Reuters

Глава РФ наголосив на важливості російської так званої “тріади” ядерних сил, які можуть бути запущені з землі, моря чи повітря. Та наголосив, що перші пускові установки “Сармат” поставлять на бойове чергування з “новою важкою ракетою” “найближчим часом”.

З початку повномасштабної війни проти України Путін неодноразово заявляв, що “Росія готова застосувати всі засоби”, включаючи ядерну зброю, для захисту своєї “територіальної цілісності”.

Російська пропаганда заявляє, що нова ракета “Сармат” призначена для ядерного ураження по цілях на відстані тисячі км у США чи Європі. Водночас розгортання ракетного комплексу відбувалося повільніше, ніж планувалося, оскільки Росія заявила в квітні 2022 року, що він буде розміщений до осені того ж року.

Ця ракета вперше була представлена у 2016 році та, за даними РосЗМІ, має дальність понад 11 000 км. Ракета здатна нести боєголовку вагою 100 тонн.

Нагадаємо, 12 квітня міноборони Росії заявило про випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Згідно з твердженням відомства, навчальна бойова частина МБР наземного базування, запущеної з полігону “Капустин Яр” в Астраханській області, вразила умовну ціль на полігоні “Сари-Шаган” у Казахстані.

Тоді як 20 лютого Росія провела невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети “Сармат”. Це відбулось приблизно у той час, коли президент США Джо Байден перебував з візитом в Україні.

Довідка. РС-28 “Сармат” – стратегічний ракетний комплекс шахтного базування п’ятого покоління. Оснащений важкою багатоступінчастою міжконтинентальною балістичною ракетою. “Сармат” створювався для заміни застарілих радянських ракет Р-36М2 “Воєвода”, які створювалися в тому числі українськими підприємствами і були частково залежні в обслуговуванні від українських фахівців.