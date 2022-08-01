У листі до учасників конференції, присвяченій Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), президент РФ Володимир Путін заявив, що в ядерній війні не може бути переможців і таку війну ніколи не можна починати.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

“Ми виходимо з того, що в ядерній війні не може бути переможців і її ніколи не можна розв’язувати, і виступаємо за рівну і неподільну безпеку для всіх членів світової спільноти”, – зазначив він.

У Reuters зауважили, що його слова на форумі ДНЯЗ, здавалося, спрямовані на те, щоб внести заспокійливу ноту та зобразити РФ як відповідальну ядерну державу.

Вони контрастували з попередніми заявами Путіна та інших російських політиків, які були витлумачені на Заході як неявні ядерні погрози.

Через кілька днів після повномасштабного нападу на Україну він наказав привести російські ядерні сили в стан підвищеної готовності.

У квітні директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що, враховуючи невдачі, яких зазнала РФ в Україні, “ніхто з нас не може легковажно ставитися до загрози, яку створює потенційне використання тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності”.

РФ, чия військова доктрина допускає застосування ядерної зброї у разі екзистенційної загрози їхній державі, звинуватила Захід у веденні проти неї “проксі-війни”, озброївши Україну та запровадивши санкції проти Москви.

Раніше джерело в російському МЗС поставило під сумнів серйозність коментарів президента США Джо Байдена, який закликав до переговорів про межі контролю над ядерними озброєннями, щоб замінити договір, термін дії якого закінчується у 2026 році.

У квітні РФ провела перший випробувальний запуск своєї нової міжконтинентальної балістичної ракети “Сармат”, здатної завдавати ядерні удари по Сполучених Штатах, і заявила, що планує розгорнути зброю до осені.

Довідка. ДНЯЗ — багатосторонній міжнародний акт, розроблений Комітетом з роззброєння ООН з метою завадити розширенню кола держав, що мають ядерну зброю, забезпечити необхідний міжнародний контроль за виконанням державами узятих за умовами Договору зобов’язань щодо обмеження можливості виникнення збройного конфлікту із застосуванням такої зброї; створити широкі можливості для мирного використання атомної енергії. Договір cхвалений Генеральною Асамблеєю ООН 12 червня 1968 і відкритий для підписання 1 липня 1968 року у Вашингтоні, Лондоні та Москві.