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Путін заявив, що Німеччина «залишається окупованою» з часів Другої світової війни

Президент Росії Володимир Путін заявив, що відповідь Німеччини на вибух газопроводів у Північному морі показала, що країна залишається "окупованою" і не може діяти самостійно через десятиліття після її капітуляції в кінці Другої світової війни.

Середа, 15 березня 2023, 01:05
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Про це інформує Reuters.

Путін сказав, що європейські лідери були змушені втратити відчуття суверенітету та незалежності.

Західні країни, включаючи Німеччину, обережно відреагували на розслідування вибухів, які минулого року сталися на російському газопроводі Nord Stream, заявивши, що вони вважають, що це був навмисний акт, але відмовилися сказати, хто, на їхню думку, винний.

“Річ у тому, що європейські політики самі публічно заявляли, що після Другої світової війни Німеччина ніколи не була повністю суверенною державою, – заявив російський лідер. Радянський Союз в якийсь момент вивів свої війська і припинив окупацію країни. Але це, як відомо, не було з американцями. Вони продовжують окупацію Німеччини”.

Окрім цього, глава РФ раніше зазначив, що вибухи були здійснені на “державному рівні”, і відкинув як “повну нісенітницю” припущення про те, що відповідальність за них несе автономна проукраїнська група.

Видання The New York Times опублікувало статтю про вибухи на газопроводах. У ній мовиться, що нові розвідувальні дані, з якими ознайомилися офіційні особи США, припускають, що проукраїнська група підірвала газопроводи Nord Stream минулого року. Розслідування на кілька місяців поставило у глухий кут слідчих по обидва боки Атлантики.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що людям слід остерігатися надто поспішних висновків після нещодавнього оприлюднення в ЗМІ повідомлень про те, що за минулорічними вибухами на газопроводах Nord Stream могла стояти “проукраїнська група”.

27 вересня у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. У той же день шведська поліція розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу “Північний потік” та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію.

Правоохоронці Швеції кваліфікували витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”. У підрозділі Головного поліцейського управління Швеції заявили, що вони уважно стежать за розвитком подій і знаходяться в контакті з іншими підприємствами, виходячи з їх місії щодо захисту Швеції.

Крім того, у повідомленні зазначається, що вимірювальні станції у Швеції та Данії зафіксували 26 вересня сильні підводні вибухи в районі, де згодом були виявлені витоки на газопроводах Nord Stream 1 і 2.

Теги: вибухи на газопроводах, заява РФ, Німеччина, реакція путіна, розслідування вибухів на Nord Stream, Nord Stream

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