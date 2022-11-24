24 листопада російський президент Володимир Путін заявив, що плани Заходу запровадити обмеження цін на нафту матимуть "серйозні наслідки" для енергетичних ринків.

Про це повідомляє CNN.

Російський лідер поскаржився на позицію західних країн під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Іраку Мохаммедом Шиа ас-Судані.

“Путін акцентував, що такі дії суперечать принципам ринкових відносин і з високою ймовірністю призведуть до тяжких наслідків для світового енергетичного ринку”, – йдеться в тексті заклику в Кремлі.

Зауваження Путіна прозвучали під час позачергової зустрічі міністрів енергетики Європейського Союзу в четвер, спрямованої на стримування економічних наслідків різкого зростання цін на газ, спричиненого повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Варто зауважити, що європейські міністри енергетики поки що не змогли домовитися з приводу встановлення верхньої межі ціни на російську нафту. Наступну зустріч можуть організувати 13 грудня.

Чотири дипломати країн ЄС зазначили, що міністрам вдалося досягти неофіційної згоди щодо менш суперечливих елементів пакету Комісії стосовно енергетичної кризи.

Утім, політики не погодили подальші дії стосовно так званого механізму ринкової корекції. Найбільше виступають проти пропозиції Комісії Бельгії, Іспанії, Італії, Польщі та Греції, як зазначили два дипломати. Представники країн дали чітко зрозуміти, що вони офіційно не ухвалять ширший пакет санкцій, поки не розв’яжуть питання встановлення ліміту ціни на газ.