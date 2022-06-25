Путін заявив, що передасть Білорусі ракетні комлекси «Іскандер-М», які можуть нести ядерні боєголовки

російсько-українська війна
00:59 У США презентували резолюції, якою американці визнають військові злочини в РФ Україні геноцидом — ЗМІ
00:15 «Члени НАТО відхилили наші прагнення. Більше нічого робити не будемо» — заступник керівника ОП Жовква

25 червня

22:46 Рівненщина: Внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули, 4 — поранено
22:08 Мер Відня також став жертвою хакерів, які прикидалися мером Києва
21:31 Армія Білорусі не здатна на самостійний наступ без участі РФ — розвідники
21:02 За три дні фонд Притули зібрав 600 мільйонів гривень на чотири Bayraktar TB2
20:04 Росіяни не готують Маріуполь до опалювального сезону цієї зими
19:29 Очільник РПЦ патріарх Кирил впав під час проведення богослужіння у Новоросійську
19:04 «Це завдає шкоду роботі ЗСУ»: В Міноборони розкритикували обговорення в соцмережах відступу українських військ із Сєвєродонецька
18:31 «Не може бути мови про якісь поступки Росії у відповідь на погрози Кремля» — Президент Литви щодо калінінградського транзиту
17:45 У Харкові росіяни обстріляли та пошкодили ядерну установку «Джерело нейтронів»
17:29 Херсонщина: Солдати РФ лягають в окопи, чекаючи на поранення, щоб повернутися додому
16:43 ЦПД спростував найпоширеніші фейки щодо кандидатства України в ЄС
16:04 YouTube заблокував майже 500 проросійських каналів – СБУ
15:33 Петро Порошенко передав автівки та спорядження ще у дві бригади на Сході України
14:32 Не отримають від нас ніяких ресурсів: експрезидент РФ Медведєв пригрозив Молдові російськими санкціями
14:03 28 червня «Укрпошта» випустить нову марку із зображенням літака «Мрія»
13:51 Партизани півдня: переслідування та вбивства колаборантів
13:29 Україна отримає 1 млрд євро від Німеччини – Мінфін України
12:58 Борис Джонсон: Україну можуть змусити підписати «поганий мир» – Reuters
12:56 Не тільки з мером Берліна: Кличко повідомив, що від його імені самозванець також поспілкувався з мером Мадрида
12:24 Хакери атакують українських операторів і провайдерів телекомунікацій – Держспецзв’язку
11:52 Росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву: поцілили в об’єкти цивільної інфраструктури
11:49 Кабмін виділив понад 762,5 млн грн для дофінансування заробітних плат медикам
11:19 У Маріуполі погіршується гуманітарна ситуація: мешканцям міста не вистачає їжі
11:17 Один загиблий, дев’ятеро поранених: наслідки обстрілу Харківщини
10:47 Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 25 червня
10:28 Україна змінює розташування своєї оборони у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ – британська розвідка
09:46 США, Японія, Австралія, Нова Зеландія та Велика Британія створили тихоокеанський союз – Reuters
09:34 Обстріли Чернігівщини: окупанти завдали ракетного удару по області з території Білорусі

Путін заявив, що передасть Білорусі ракетні комлекси «Іскандер-М», які можуть нести ядерні боєголовки

Президент Російської Федерації Володимир Путін анонсував передачу Білорусі ракетних комплексів "Іскандер М". Також за його словами, ці ракети можуть містити ядерні боєголовки.

Субота, 25 червня 2022, 23:24
Підтримати

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”.

“Ми протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Причому, як у звичайному, так і в ядерному виконанні”, — заявив президент РФ за підсумками зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Водночас він ствердив, що питання “союзної держави” фактично закрите. Зокрема, Путін запропонував Лукашенку обладнати літаки СУ-25, якими володіє армія Білорусі, на авіаційних заводах РФ та розпочати підготовку льотного складу.

Зауважимо, що білоруська армія не здатна на самостійний наступ без участі Росії. Оскільки, білоруси мають лише сім батальйонів, які на ротаційній основі розміщуються біля кордонів України. Втім, час необхідний для розгортання ударних сил складає 3-4 тижні.

Теги: Білорусь, війна, Володимир Путін, Іскандер-М, Олександр Лукашенко, російська агресія, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook