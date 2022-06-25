Путін заявив, що передасть Білорусі ракетні комлекси «Іскандер-М», які можуть нести ядерні боєголовки

Президент Російської Федерації Володимир Путін анонсував передачу Білорусі ракетних комплексів "Іскандер М". Також за його словами, ці ракети можуть містити ядерні боєголовки.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”.

“Ми протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Причому, як у звичайному, так і в ядерному виконанні”, — заявив президент РФ за підсумками зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Водночас він ствердив, що питання “союзної держави” фактично закрите. Зокрема, Путін запропонував Лукашенку обладнати літаки СУ-25, якими володіє армія Білорусі, на авіаційних заводах РФ та розпочати підготовку льотного складу.

Зауважимо, що білоруська армія не здатна на самостійний наступ без участі Росії. Оскільки, білоруси мають лише сім батальйонів, які на ротаційній основі розміщуються біля кордонів України. Втім, час необхідний для розгортання ударних сил складає 3-4 тижні.