Путін заявив, що передасть Білорусі ракетні комлекси «Іскандер-М», які можуть нести ядерні боєголовки

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”.
“Ми протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Причому, як у звичайному, так і в ядерному виконанні”, — заявив президент РФ за підсумками зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Водночас він ствердив, що питання “союзної держави” фактично закрите. Зокрема, Путін запропонував Лукашенку обладнати літаки СУ-25, якими володіє армія Білорусі, на авіаційних заводах РФ та розпочати підготовку льотного складу.
Зауважимо, що білоруська армія не здатна на самостійний наступ без участі Росії. Оскільки, білоруси мають лише сім батальйонів, які на ротаційній основі розміщуються біля кордонів України. Втім, час необхідний для розгортання ударних сил складає 3-4 тижні.
- Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України зреагувало на сьогоднішні масовані ракетні обстріли українських міст. Більшість ракет було випущено з території Білорусі і, як вважають українські розвідники, таким чином РФ намагається втягнути РБ у повномасштабну війну проти України.
- Також за даними українських розвідників, РФ спробує втягнути Білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій у місті Мозир. Зокрема, підірвавши цивільну інфраструктуру.
- Проте на нинішньому етапі війни наступ з Білорусі є малоймовірним. Аналітик Інституту дослідження війни (ISW) Джордж Баррос вважає, що білоруські підрозділи мають низьку боєздатність.